Valverde, de capitán a mito: "El Juanito del siglo XXI"

Fede Valverde fue la estrella del Real Madrid ante el Manchester City. Su actuación le consagra como líder de un equipo en el que pocos de sus galácticos dan ejemplo. Su ‘hat-trick’ entra en la historia del equipo blanco en Champions League por la oportunidad del momento. Sirvió para rescatar a un equipo instalado en la mediocridad, y para paliar una crisis que minaba la credibilidad incluso de su afición.

El reconocimiento a su partido es general. Fue elegido MVP y los medios de comunicación de todo el mundo se hacen eco de su actuación. ‘L’Equipe’, por ejemplo, le dio la máxima puntuación, un 10, una calificación que solo ha dado en 18 ocasiones desde su fundación en 1946. También los dos diarios madrileños ensalzan su partido: As le otorgó 4 picas al igual que Marca. También Uruguay se emocionó con un "Valverde que hizo el partido de su vida", como titula 'El País'.

Iguala a Pirri

Es su primer hat-trick con el Real Madrid convirtiéndose, junto a Pirri, actual presidente de honor, en los dos únicos centrocampistas que han marcado tres goles en la Liga de Campeones. “Es el Juanito del Siglo XXI”, le definía Arbeloa para dar realce a su actuación. Trent, nuevo en la plantilla, también lo tiene claro: “Valverde es el futbolista más infravalorado del planeta y lo ha sido durante años”.

Valverde regatea a Donnarumma para marcar el 1-0 ante el City / EFE

El uruguayo no acababa de dar el paso al frente que requería el brazalete de segundo capitán del equipo. Su arranque de temporada fue malo. Tanto, que Kroos, que lo nombró su sucesor en la celebración de la ‘decimoquinta’, incluso heredó su dorsal, el 8, rectificó y señaló a Güler como el jugador más capacitado para tomar su relevo.

Lateral derecho

A esto sumó esa sentencia de la afición cuando renegó de ser carrilero: “No nací para ser lateral, pero nunca me he negado a jugar ahí”. Sin embargo, sus condiciones físicas le habilitan para rendir como el que mejor en una posición en la que los blancos han tenido muchos problemas en las tres últimas temporadas por culpa de las lesiones.

Con el paso de los meses y la vuelta de Trent y Carvajal, Valverde ha recuperado su posición por delante del lateral, para doblegar esfuerzos en el carril y convertirse en un arma ofensiva recurrente. Arbeloa decidió poblar la medular con cinco centrocampistas ante el City, dejando libre la banda derecha por donde el uruguayo destrozó la defensa del equipo inglés.