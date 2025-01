Vallejo, invitado a irse

Jesús Vallejo no entra en los planes de Carlo Ancelotti. No entraba este verano, pero la salida de Nacho le dejó un hueco que el italiano pensaba cubriría con el central aragonés. Sin embargo, no le convence su nivel y solo le ha dado 10 minutos en los 29 partidos jugados por los blancos esta temporada. Abierto el mercado de invierno, el Real Madrid le ha invitado a irse, pero el jugador se resiste.

Ni en la Copa ni en la Supercopa

El recado directo se lo ha mandado Ancelotti dejándolo fuera de las convocatorias ante la Deportiva Minera y de la expedición que viajó a Yeda para disputar la Supercopa de España. El Madrid no ha ofrecido parte médico de baja que justifique sendas decisiones, la filtración que sale del club es que no cuenta para el técnico italiano, que ha preferido poner antes a jugadores de la cantera que a él.

Vallejo jugó los últimos 10 minutos del partido de Liga contra el Alavés sustituyendo a Mbappé, que se retiró lesionado (24 de septiembre). De los 29 partidos del equipo, 25 los vio desde el banquillo, tres desde la enfermería, y los otros dos desde casa. El dato claro fue el encuentro de Copa ante el equipo de la Segunda RFEF Deportiva Minera. Un choque reservado para los secundarios, pero en el que no estuvo ni en la convocatoria.

Novena temporada en el Madrid

En ese partido disputado en Cartagena, Ancelotti alineó de inicio a Asencio y Aguado de centrales, con Vallejo en su casa. Además, puso de lateral derecho a Lorenzo, otro canterano, posición en la que también puede desenvolverse el central zaragozano. Después, lo dejó fuera de la convocatoria para la Supercopa de España que se juega en Arabia Saudí, en la que volvía a incluir a Aguado y Lorenzo, además de Asencio.

Vallejo fichó por el Madrid en la temporada 2015-16 procedente del Zaragoza, donde jugó cedido la primera temporada. Al año siguiente lo cedió al Eintracht para volver al Madrid y debutar en 2017 con la camiseta blanca en la Copa ante el Fuenlabrada. Estuvo dos temporadas, en las que apenas jugó 19 partidos para volver a irse cedido al Wolverhampton inglés y el Granada en la 19-20. Vuelta al Madrid con otros dos años y ocho partidos jugados en total, y una última sesión el año pasado al Granada. En total ha defendido la camiseta blanca en 32 ocasiones en nueve temporadas.