El valencianismo logra que el documental de Vinicius sea el peor puntuado de la historia

El pasado jueves, 15 de mayo, se estrenó el documental 'Baila, Vini', producido por la brasileña Conspiraçao Filmes y distribuido a través de Netflix. Una pieza que cuenta la historia del jugador del Real Madrid desde su salida del Flamengo hasta su llegada a LaLiga. En el film aparecen diferentes testimonios y episodios vividos por el extremo en España, como el ocurrido en Mestalla el 21 de mayo de 2023.

Una productora prohibida en Mestalla

Para el valencianismo, 'Baila, Vini' ofrece una visión distorsionada de lo ocurrido en aquel partido, en el que se registraron actos racistas y xenófobos. En las imágenes del documental, la productora muestra unas imágenes de un vídeo de TikTok en el cual se puede ver y escuchar a Mestalla cantando "tonto, tonto" a Vinicius. Sin embargo, en el capítulo dicho documento está subtitulado con cánticos de "mono, mono".

Por ello, el Valencia no descarta en denunciar a Conspiraçao Filmes, productora a la que vetó su entrada en Mestalla un año después de aquel encuentro. La intención de la compañía audiovisual era grabar el regreso de Vinicius al campo valencianista. En aquel partido, Vinicius anotó un doblete e hizo una celebración puño en alto contra la grada de animación del campo valencianista.

La afición del conjunto che ha sentido, al igual que el club, que la visión que se da de lo sucedido en su campo no es real. De ahí que en redes sociales se haya organizado una campaña para valorar negativamente a 'Baila, Vini' en distintas plataformas como Filmaffinity. Actualmente, después de 2.000 votos, la película apenas tiene un 1,4 de valoración sobre 10.

"Lavado de cara de manual"

La situación se repite en la propia plataforma nativa de Netflix. Igualmente, en el apartado de críticas que pueden subir los propios usuarios a Filmaffinity hay comentarios tales como: "Testamento de una egolatría", "lavado de cara de manual", "falseando y manipulando", "banaliza el racismo"; "el documental que nadie pidió" o "mejor no bailes, Vini".

Todos en la misma línea, contrarios a un documental en el que participan compañeros de Vinicius en el Real Madrid, periodistas y miembros de diferentes estamentos. Los efectos de la movilización contra la pieza que protagoniza el jugador brasileño que ya es la peor valorada en la historia de Filmaffinity. Supera, o más bien empeora, la puntuación de Dragonball Evolution, estrenada en 2009 y que cuenta con un 1,6 de puntuación.

Hugo Duro: "Lo subtitulan con algo que no se dijo"

No solo el Valencia se ha manifestado como institución o como club, también los jugadores che han dado su opinión sobre este documental. “No lo he visto. No sé por qué quieren subtitularlo con algo que no se dijo. Tres imbéciles fueron castigados de la manera que merecen, pero no por eso el resto de la afición se merece ser tachada como racista. Sobre todo, cuando es mentira y hay muchos vídeos que lo demuestran”, aseguró Hugo Duro, uno de los jugadores que se vio envuelto en los incidentes de aquel 21 de mayo de 2023.

En aquel partido, Vinicius denunció haber recibido insultos racistas por parte de algunos seguidores valencianistas, lo que llevó a parar el partido y a que el futbolista identificara a uno de ellos ante la Policía. Reanudado el encuentro, fue expulsado y despedido por Mestalla con el grito mayoritario de 'Tonto, tonto' pero en la rueda de prensa posterior, el técnico blanco Carlo Ancelotti dijo que el estadio se había vuelto "loco" y que toda la grada le había dicho "mono, mono". Después tuvo que rectificar sus palabras. En junio de 2024, tres seguidores del Valencia serían condenados a 8 meses de cárcel por estos episodios, núcleo central de un documental que no está dejando indiferente a nadie.