Valencia - Real Madrid, en directo: alineaciones y última hora del partido de LaLiga hoy, en vivo
Sigue el partido de la jornada 23 de LaLiga entre Valencia y Real Madrid (21.00h, DAZN) desde Mestalla
Previa Valencia - Real Madrid
"Es su gran partido". De este modo definía Arbeloa el Valencia - Real Madrid después de la sufrida victoria contra el Rayo. Y sí, es un gran partido, como las grandes antologías de LaLiga, aunque cada vez las distancis sean mayores entre los rivales. Pero en un encuentro tan emocional todo puede pasar.
¿Y qué pasa con Carvajal?
Situación compleja con Carvajal. A pesar de que lleva un mes con el alta médica, el capitán del Real Madrid no es ni siquiera un recurso para un partido como el de hoy. "La paciencia no es la capacidad de esperar, sino la habilidad de mantener una buena actitud mientras se espera", dijo tras su enésima suplencia contra el Rayo. Un reacción con mensaje. Carvajal y Arbeloa, dos excompañeros, pero más distantes que nunca.
¿Qué pasa con Trent?
Un fichaje que está siendo un absoluto fiasco. El Real Madrid pagó 10 millones al Liverpool para que jugase el Mundial de Clubes. Desde entonces, dos lesiones y apenas un par de acciones. Muy por debajo de las expectativas que se habían generado con el lateral, que tocó fondo en Anfield.
Alineación del Valencia
¡También ya disponible el once del Valencia! Dimitrievski; Unai Nuñez, Cömert, Copete, Gayà; Rioja, Pepelu, Ugrinic, Danjuma; Lucas Beltrán y Hugo Duro.
¿Quién es David Jiménez?
David Jiménez, la gran novedad del Real Madrid. Titularidad para el canterano, que debutó hace menos de dos meses con el primer equipo. Fue el 17 de diciembre de 2025, ante el Talavera. Ya fue titular con Xabi Alonso. Un lateral con arma de carrilero y buen pie. "Me tendréis enfrente", dijo Arbeloa después de perder ante el Albacete en Copa, en relación a los que quisieran criticar a la cantera. Sin embargo, ahí está, apuesta redoblada por un jugador de 'La Fábrica'.
Alineación del Real Madrid
Arbeloa deja su sello. Dos laterales que serían titulares en cualquier otra circunstancia, como Trent y Carvajal, en el banquillo. Turno para un canterano como David Jiménez. Conoce todos los detalles de esta apuesta táctica del entrenador del Real Madrid en Mestalla.
Alineación del Real Madrid contra el Valencia en la jornada 23 de LaLiga
Alineación del Real Madrid
Pues se confirman las sospechas. Se terminaron los mediocampistas como laterales, a pesar de que Arbeloa se rebeló contra las informaciones que avanzaban esta situación. Carvajal y Trent suplentes. La responsabilidad para un canterano como David Jiménez, que ya tuvo minutos en encuentros como la secuencia de Copa.
Previa Valencia - Real Madrid
¡Ya tenemos el once del Madrid! Courtois, David Jiménez, Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Güler; Gonzalo y Mbappé.
Previa Valencia - Real Madrid
¡Ya está el Real Madrid en Mestalla! Como ha sucedido en anteriores visitas, el conjunto blanco ha esquivado a la masa valencianista. Muy importante ver la alineación de Arbeloa, después de una semana en la que ha habido mensajes y filtraciones sobre, por ejemplo, el uso de los laterales. ¿No más centrocampistas en los flancos?
Previa Valencia - Real Madrid
Examen para Arbeloa. A pesar de que no ha fallado en ningún partido de Liga desde que asumió el cargo, el entrenador salmantino será examinado con lupa en Mestalla. El Real Madrid ha vivido una semana sin partidos y con dos días de descanso, a diferencia de un Valencia que ha jugado Copa. Sin embargo, el gran titular de la previa de Arbeloa no tuvo que ver con el fútbol, estrictamente.
