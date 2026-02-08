Valencia - Real Madrid, en directo: alineaciones y última hora del partido de LaLiga hoy, en vivo

Previa Valencia - Real Madrid

¡Ya está el Real Madrid en Mestalla! Como ha sucedido en anteriores visitas, el conjunto blanco ha esquivado a la masa valencianista. Muy importante ver la alineación de Arbeloa, después de una semana en la que ha habido mensajes y filtraciones sobre, por ejemplo, el uso de los laterales. ¿No más centrocampistas en los flancos?

Carvajal, torturado por la rodilla, por Alejandro Alcázar