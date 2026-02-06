Valencia - Real Madrid: alineaciones probables para el partido de Liga

Partido con mucho en juego en Mestalla entre Valencia y Real Madrid. Los de Carlos Corberán necesitan sumar para intentar alejarse de la zona de descenso, mientras que los de Álvaro Arbeloa no pueden permitirse un tropiezo si no quieren perder el tren de LaLiga. Actualmente, los blancos están a un punto del Barça.

La alineación del conjunto blanco estará marcada por las ausencias clave de Vinicius Jr, sancionado por acumulación de amarillas, y Jude Bellingham, lesionado en el último partido ante el Rayo Vallecano. Arbeloa sigue dosificando a Asencio en el centro de la zaga, pero el canario apunta a repetir como titular a pesar de la recuperación de Rüdiger.

Mbappé seguirá liderando al equipo madridista, acompañado de Arda Güler, uno de sus mejores socios esta temporada en la búsqueda del gol.

Vinicius no estará ante el Valencia / Associated Press/LaPresse

Por lo que respecta al Valencia, el equipo de Corberán no podrá contar con Diakhaby y Julen Agirrezabala por lesión. Thierry es duda y su presencia en el equipo no se resolverá hasta el último momento. En cuanto a los recién llegados, Guido Rodríguez ya debutó en Copa ante el Athletic y podría ser titular en el lugar de Ugrinic, mientras que Unai Núñez espera su oportunidad en el centro de la zaga.

ALINEACIONES PROBABLES DEL REAL MADRID - REAL BETIS:

Valencia: Dimitrievski, Foulquier, Comert, Tarrega, Gayà, Pepelu, Ugrinic, Rioja, Lucas Beltrán, Danjuma y Hugo Duro.

Real Madrid: Courtois, Fede Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Camavinga, Arda Güler, Mastantuono, Rodrygo y Mbappé.

Partido correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports.