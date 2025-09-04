El Valencia quiere a Endrick en enero

Endrick se lesionó a mediados de mayo, “el tendón conjunto de los isquiotibiales de su pierna derecha”, y se le esperaba en pretemporada. Sin embargo, recayó y no volverá a jugar hasta octubre. Cuando se incorpore, lo hará a un equipo rodado en el que estarán marcados los roles en los esquemas de Xabi Alonso. Sus opciones de jugar son bajas a menos de un año vista del Mundial, y complicaría la llamada de su selección.

Poca participación

Una situación que no pasa inadvertida en equipos que buscan delanteros centros. Son varios los que han llamado a la puerta del Real Madrid interesándose por la situación del brasileño (Juventus, Real Sociedad, Getafe ...), y entre ellos se encuentra el Valencia. El club ché ya se interesó por él este verano, pero los valencianistas han vuelto a contactar con el club blanco para confirmar que volverán al ataque en enero, según descubre Defensa Central.

Llegó al Real Madrid con 18 años, pero en su primera temporada apenas jugó ocho partidos de titular. Fue el que menos minutos tuvo de la plantilla, salvo Vallejo y los lesionados de larga duración. Eso no impidió que dejara su sello marcando siete goles, uno cada 121 minutos. Ancelotti confiaba en su progresión, aunque la mayoría los partidos en los que jugó de suplente, 29, le dio diez o menos minutos.

Más competencia

Endrick va a estar casi cinco meses en la enfermería. Cuando vuelva se va a encontrar con más competencia que el año pasado con la llegada de Gonzalo y Mastantuono, además de los Vinícius, Rodrygo o Brahim y el intocable Mbappé. A esto, sumará un nuevo estilo de juego con Xabi Alonso, que puede retrasar un poco más sus opciones cuando recupere plenamente su tono físico y futbolístico.

El delantero brasileño quiere estar con su selección en el próximo campeonato del mundo, pero tendrá difícil convencer a Ancelotti si sigue sin jugar en el Real Madrid. En el club creen que lo mejor sería aceptar una cesión donde acelerar una progresión que se vio frenada la temporada pasada con su poca participación agravada por las lesiones. Sin embargo, Endrick se negó a salir en verano, aunque podría cambiar de opinión con el Valencia esperándole como principal opción.