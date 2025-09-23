A Valencia en pleno ‘caso Vinicius’

El Real Madrid busca el seis de seis en la Liga. Los blancos siguen imbatidos tras superar con relativa facilidad al RCD Espanyol y al Olympique de Marsella en Champions. Ahora, en la jornada intersemanal, se verán las caras con el Levante, un recién ascendido a Primera División.

Xabi Alonso recuperará a Dean Huijsen tras cumplir sanción ante los pericos en la pasada jornada en el Santiago Bernabéu.

El principal problema e incógnita de los madridistas es Vinicius Jr. En las últimas horas han salido informaciones que apuntan a una posible salida del jugador en el mercado de enero si las cosas no mejoran. El tolosarra ha sentado ya dos veces al brasileño de inicio y, tras su cambio ante el Espanyol, Vinicius volvió a mostrarse enfadado con su entrenador públicamente, algo que deja muy abierto su futuro.

Xabi conoce cómo se mueven las jerarquías, y también que entrar en el cuerpo a cuerpo con alguna ‘vaca sagrada’ puede volverse en contra. De ahí que repita que “aquí hay muchos líderes, no solo Vinícius”, para buscar sintonía con los que tiran del carro.

La sintonía del tolosarra con una de sus estrellas no es la mejor posible y Xabi estaría perdiendo la paciencia con él.

Vinícius se enfada al escuchar a Xabi explicarle las razones de su sustitución / EFE/Sergio Pérez

Con la recuperación de Dean Huijsen tras su roja ante la Real Sociedad, el tolosarra ‘solo’ tendrá las bajas de Mendy y los recién lesionados: Alexander-Arnold y Antonio Rüdiger.

Los madridistas deberán visitar un estadio en el que el Barça tuvo que sudar mucho para sacar adelante los tres puntos en la segunda jornada de Liga. El Levante ha vuelto a Primera esta misma temporada, pero tras empezar sin ganar ninguno de sus tres primeros partidos, lleva cuatro puntos de los últimos seis. Además, la victoria por 4-0 ante el Girona de la última jornada pone la moral por las nubes de los granotas.

La gran baza local será su nuevo fichaje: Etta Eyong. El delantero llegó en el último día del mercado de traspasos procedente del Villarreal y está siendo uno de los jugadores revelación del campeonato con tres goles y dos asistencias.

El Ciutat de València nunca ha sido una plaza fácil para el Real Madrid. En sus últimos cinco desplazamientos a Valencia solo han conseguido dos triunfos: en 2020 y en 2019.

Etta Eyong celebra su gol contra el Girona. / LEVANTE UD

En el Levante, Julián Calero analizó el encuentro ante los blancos en la rueda de prensa previa, donde dejó claro el peligro del juego madridista, aunque valoró el carácter competitivo de su equipo: “Tiene automatismos del juego muy importantes. Es interesante analizarles, pero las individualidades las rompen. El balón corre más que cualquier jugador. Me entretiene mucho haber analizado al Madrid, pero hemos tenido que meter un vídeo muy corto porque si lo poníamos muy largo, acojonaba a cualquiera”.

El Ciutat de València será el siguiente reto de los blancos.