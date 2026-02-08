En directo
OÍDO EN LAS RADIOS
Valencia - Real Madrid: reacciones, polémicas y última hora, en directo
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido entre el Valencia y el Real Madrid en Mestalla
Maldini, Cadena COPE: "A Huijsen lo han cambiado, parece su hermano".
Paco Gonzélez, Cadena COPE: "Se cae como si le hubiera entrado una serpiente por el ano".
Radio Marca: "De momento es combate nulo".
RAC1: "Minuto 19 y como siempre, el Peter vete ya. En Singapur están preocupadísimos...".
Radio Marca: "Camavinga le dejó el tatuaje a Pepelu".
Santi Cañizares, Cadena COPE: "El Real Madrid no hace nada. Un funcionariado".
RAC1: "Esto es muy largo, pero el Valencia le está plantando cara al Madrid".
Santi Cañizares, Cadena COPE: "Lo normal es que el Valencia vaya de más a menos durante el partido".
Paco González, COPE: "Cualquier equipo de juveniles se mueve, el Madrid es estático".
Cañizares, Cadena COPE: "Para encontrar a Güler primero tiene que moverse mucho más".
