Valdano sale en defensa de Mbappé: "No hablamos de un farsante"

Jorge Valdano salió al paso de las críticas que rodean a Kylian Mbappé y defendió públicamente al delantero francés tras una temporada marcada por el debate sobre su impacto en el Real Madrid. El exfutbolista argentino, en declaraciones a Movistar Plus+, rechazó el señalamiento constante hacia el atacante y recordó el nivel que ha mostrado durante toda su carrera.

“Ha ganado un campeonato del mundo y ha sido subcampeón de otro metiendo tres goles en la final. No estamos hablando de un farsante, estamos hablando de quizá el mejor jugador del mundo en este momento”, aseguró Valdano.

El argentino considera exagerado responsabilizar a Mbappé de todos los problemas del conjunto blanco en una temporada irregular, especialmente después de que el Paris Saint-Germain haya logrado volver a competir por la Champions sin él (este sábado disputarán la final frente al Arsenal) mientras el Madrid cerró el curso lejos de las expectativas.

“Poner la responsabilidad de todo lo bueno que le pasa al Paris Saint-Germain y de todo lo malo que le pasa al Real Madrid en este hombre, que es el máximo goleador del campeonato, me parece un abuso”, añadió en Movistar+.

Las palabras de Valdano llegan en un momento delicado para Mbappé. Pese a firmar cifras sobresalientes desde su llegada al Real Madrid, con 31 goles ligueros en su primera temporada y 25 en la segunda, el francés continúa bajo el foco por su influencia negativa en el juego colectivo y por la ausencia de grandes títulos europeos en su carrera.

El delantero, además, ha convivido durante los últimos meses con críticas relacionadas con su actitud, algunas decisiones sobre el terreno de juego y varias apariciones públicas que han alimentado el debate sobre su liderazgo y compromiso competitivo. Aun así, dentro del club mantienen plena confianza en que siga siendo la referencia del proyecto deportivo, con Florentino Pérez como su gran valedor.

Valdano, que nunca suele esconder su opinión, quiso poner el contexto sobre la mesa y recordó que, más allá del ruido mediático, Mbappé sigue acumulando registros goleadores al alcance de muy pocos futbolistas en el fútbol europeo. El problema es que todas esas cifras no se traducen en títulos para su equipo y eso mantendrá en el foco al futbolista hasta que rompa esta racha negativa.