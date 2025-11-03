Real Madrid
Valdano reprocha el penalti errado por Vinicius
El brasileño se fue de vacío del Bernabéu ante el Valencia después de fallar su lanzamiento desde los once metros ante Agirrezabala
El Real Madrid saldó su partido contra el Valencia con una contundente victoria: 4-0, con un doblete de Mbappé y goles de Bellingham y Álvaro Carreras. No obstante, el futbolista que volvió a protagonizar la polémica del encuentro, nuevamente, fue Vinicius.
El delantero brasileño asumió los galones cuando Thierry derribó a Carreras en el interior del área, aunque el primer lanzador de la plantilla blanca es Mbappé. Agirrezabala leyó las intenciones de Vinicius y le detuvo el lanzamiento desde los once metros ante la decepción de Xabi Alonso desde el banquillo.
"El entrenador tiene que intervenir y marca la prioridad. El primero es Mbappé y el segundo es Vinicius. Y luego en el campo es verdad que juega la confianza, juega muchas veces el compañerismo, el deseo de hacer equipo... Insisto que en estos momentos el que está luchando por la Bota de Oro, y el que los mete, es Mbappé", comentó Jorge Valdano. en Movistar+.
Al ser preguntado por este aspecto en la rueda de prensa, Xabi Alonso respondió: "Mbappé no es el único lanzador. Nosotros asignamos los lanzadores y Kylian es el primero. Luego se toman decisiones. A mí me gusta que se marquen los penaltis, es una ocasión buena. El primero lo ha marcado Kylian y el segundo me gustaría haberlo marcado. Sigue siendo Kylian el lanzador".
El técnico blanco reconoció que "me enfadé por fallar el penalti, era justo antes de descanso y podía ser el 3-0. Por suerte, luego Jude Bellingham marcó rápido. Esa es la rabia, ya está" y añadió que "Vinicius ha hecho un muy buen partido".
- Barcelona - Elche, en directo hoy: resultado y goles en vivo | LaLiga EA Sports
- Algo se mueve en el Mónaco: cambio de estatus de Ansu y desilusión con Pogba
- El Madrid entra en la puja por Etta Eyong
- Harry Kane valora la opción de fichar por el Barça en verano
- Real Sociedad - Barcelona, en directo hoy: resultado y goles del partido de Liga F
- La hora de Araujo y Casadó
- El BOE lo confirma: el recorte en las nóminas de hasta 95 euros menos que entrará en vigor el 1 de enero
- Barça - UCAM Murcia, en directo: quinta jornada de la Liga Endesa, hoy en vivo