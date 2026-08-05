Valdano no entiende la decisión de Mourinho: "No tiene sentido, pero solo el club lo sabe"

Florentino Pérez era consciente de que el Real Madrid necesitaba un cambio radical para romper la mala dinámica de las dos últimas temporadas, por lo que decidió convocar elecciones. Después de imponerse con claridad en las urnas a Enrique Riquelme, fundador y presidente ejecutivo de Grupo Cox, cerró la incorporación de José Mourinho para que liderara el nuevo proyecto.

La vuelta del entrenador portugués a LaLiga está dando mucho de qué hablar, y una de las últimas personas en pronunciarse al respecto fue Jorge Valdano, exdirectivo del Real Madrid, quien concedió una entrevista al diario portugués 'A Bola'.

Ambos coincidieron en el club cuando el portugués comenzó su primera etapa como entrenador y Valdano ocupaba el cargo de director deportivo. Aunque, tuvieron sus diferencias y el argentino decidió renunciar el puesto.

El analista de Movistar Plus fue cuestionado sobre si Mourinho podrá conseguir el título que jamás consiguió en su primera etapa como entrenador del Real Madrid: la Champions League.

"Han pasado casi quince años: el fútbol ya no es el mismo, la sociedad no es la misma, Florentino ya no es el mismo, y Mourinho sin duda tampoco lo será. Por lo tanto, veremos qué sucede", reconoció al diario 'A Bola'.

El exjugador argentino no entiende el motivo por el que el presidente del Real Madrid ha optado por el técnico portugués después de la salida de Xabi Alonso, debido a que son dos estilos de juego completamente opuestos. "Florentino optó por otro tipo de entrenador. Lo cierto es que no hay muchos disponibles para el Real Madrid. Las opciones se están agotando", comentó.

José Mourinho, técnico del Real Madrid / REAL MADRID

Tampoco acaba de comprender porque Mourinho ha aceptado volver al club blanco: "No sé qué sentido tiene para José Mourinho volver a estar al frente de esta responsabilidad; solo el club lo sabe".

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Sobre su relación con el actual entrenador del Real Madrid, Valdano fue sincero: "Soy la persona menos resentida del mundo, los conflictos no me duran mucho, paso página con mucha facilidad".