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Real Madrid

Valdano detalla las necesidades del Madrid y predice el futuro con Mourinho: "No lo arreglará él solo"

Asegura que necesitará un mínimo de "cinco fichajes, cuatro defensas y un medio" y es pesimista con el regreso de Mourinho

Valdano presentó a Mourinho como entrenador del Madrid el 30 mayo 2010

Valdano presentó a Mourinho como entrenador del Madrid el 30 mayo 2010 / EFE

Alejandro Alcázar

Alejandro Alcázar

Jorge Valdano conoció bien las interioridades del Real Madrid. Fue jugador entrenador y director general del club, cargo que abandonó en 2011 por voluntad propia. El motivo fue su mala química con Mourinho, con el que tuvo diferencia de criterio. El portugués se perfila ahora como el elegido para hacerse cargo del equipo y vivir su segunda etapa en el equipo blanco.

Vaticinio

El argentino cree que Florentino Pérez no se deshará de sus estrellas llegue o no Mourinho. Asevera que “no va a vender a los héroes” dijo en ‘Movistar Plus Deportes’. “Dentro del proyecto de Florentino Pérez que considera el fútbol como un negocio de héroes, no va a vender a los héroes. Eso, seguro”.

A su gusto, el Real Madrid debería hacer cinco fichajes para reforzar un equipo que ha dejado demasiadas dudas la temporada que da sus últimos coletazos. "Faltan por lo menos cuatro defensas, le hace falta algún centrocampista que de equilibrio a la plantilla", aseguraba. Sin Carvajal y Alaba, que apuntan a salir, el Madrid tiene ocho defensas con contrato en vigor si acaba renovando a Rudiger.

La relación entre Valdano y Mourinho no fue la mejor en el Madrid

La relación entre Valdano y Mourinho no fue la mejor en el Madrid / EFE

Está claro que Mourinho no es el entrenador que más gusta a Jorge Valdano para hacerse cargo del equipo. Coincidió con él casi un año en el Madrid, y acabó tirando la toalla ante las excentricidades del portugués. “Vamos a ver qué pasa con el transcurrir del tiempo y cuando lleguen las derrotas. Si la paz será posible o si seguiremos con esta situación un poco convulsa”, vaticinó por entonces.

Seductor

Ahora, mantiene la misma opinión y no cree que la solución a los problemas que tiene el Madrid pueda solucionarlos el portugués: "Esto no lo arregla Mourinho solo". Y se atrevió a vaticinar como será la llegada del técnico al vestuario blanco, que necesita un líder que meta en cintura a los jugadores.

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"Creo que va a llegar con su cara más seductora. Al comienzo todo será muy plácido, creo que los jugadores van a responder también, porque no hay Mundialito de por medio. Supongo que la pretemporada será un poco más exigente y eso ayudará a un mejor rendimiento de la plantilla", subrayó para terminar.

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