Valdano da pistas sobre el nuevo técnico del Madrid: "Mourinho es página pasada, pero hay uno que atrae"

El Madrid deberá definir su nuevo entrenador en cuestión de semanas. Es una decisión complicada porque el proyecto blanco hace aguas y necesitan estabilidad a nivel deportivo y, sobre todo, volver a ganar títulos. Hay muchos nombres encima de la mesa y el extécnico, Jorge Valdano, dio algunas pistas de por dónde pueden ir los tiros. Lo que sí tiene claro Valdano es que Mourinho no va a ser el elegido: "Mourinho ya es una página pasada en la entidad y no creo que vaya a volver", indicó en 'Movistar'.

Valdano hizo un repaso sobre varios entrenadores que están sonando y cree que el perfil que puede acabar ganando el casting es Mauricio Pochettino: "Pochettino es un entrenador que estuvo dos veces ya muy cerca de venir al Madrid. Y cuando eso sucede es porque es evidente que es un perfil de entrenador que atrae mucho en el club", explicó.

También dio opciones a Dsechamps: "Estamos hablando de un entrenador que es campeón del mundo y puede convenirle al Madrid. Hay que recordar que aquí está Tchouaméni, Camavinga o Mbappé y es un entrenador que los conoce y ha gestionado bien".

De lo que no tiene dudas Valdano es que el Madrid no se va a decantar por Jurgen Klopp aunque el alemán habrá las puertas a venir: "Klopp necesita un año para hacer un equipo. Necesita ese año para lograr la intensidad física para que su juego cristalice. Y se me hace difícil pensar que en un club como el Madrid pueda tener un año porque se necesitan resultados antes".

Finalmente, tampoco ve nada claro la opción de Scaloni: "Es un campeón del mundo y nadie duda de su calidad, pero Scaloni no tiene experiencia en clubs. Es aventurado pensar que el Madrid vaya a ser su primera experiencia a nivel de club y no sé si sería acertado".