Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Víctor MuñozActa Huesca - ZaragozaBarçaKounde BaldeNikola KusturicaPolémica ZaragozaHéctor Néstor AsumuXavi SimonsBarça BayernFelipe GarcíaAlcarazClasificación LaLigaMichael OwenMutua Madrid OpenRafa JodarNBA playoffsTour de Romandía 2026Carrera MotoGPJosé Luis SánchezCasa PedriIturraldeJuanma LorentePS Store
instagramlinkedin

REAL MADRID

Valdano da pistas sobre el nuevo técnico del Madrid: "Mourinho es página pasada, pero hay uno que atrae"

El exentrenador blanco tiene un claro favorito y descarta a Klopp: "El alemán necesita un año para formar un equipo y el Madrid no te da tiempo"

Jorge Valdano, en Movistar

Jorge Valdano, en Movistar / Movistar

L. Miguelsanz

L. Miguelsanz

El Madrid deberá definir su nuevo entrenador en cuestión de semanas. Es una decisión complicada porque el proyecto blanco hace aguas y necesitan estabilidad a nivel deportivo y, sobre todo, volver a ganar títulos. Hay muchos nombres encima de la mesa y el extécnico, Jorge Valdano, dio algunas pistas de por dónde pueden ir los tiros. Lo que sí tiene claro Valdano es que Mourinho no va a ser el elegido: "Mourinho ya es una página pasada en la entidad y no creo que vaya a volver", indicó en 'Movistar'.

Valdano hizo un repaso sobre varios entrenadores que están sonando y cree que el perfil que puede acabar ganando el casting es Mauricio Pochettino: "Pochettino es un entrenador que estuvo dos veces ya muy cerca de venir al Madrid. Y cuando eso sucede es porque es evidente que es un perfil de entrenador que atrae mucho en el club", explicó.

También dio opciones a Dsechamps: "Estamos hablando de un entrenador que es campeón del mundo y puede convenirle al Madrid. Hay que recordar que aquí está Tchouaméni, Camavinga o Mbappé y es un entrenador que los conoce y ha gestionado bien".

De lo que no tiene dudas Valdano es que el Madrid no se va a decantar por Jurgen Klopp aunque el alemán habrá las puertas a venir: "Klopp necesita un año para hacer un equipo. Necesita ese año para lograr la intensidad física para que su juego cristalice. Y se me hace difícil pensar que en un club como el Madrid pueda tener un año porque se necesitan resultados antes".

Noticias relacionadas y más

Finalmente, tampoco ve nada claro la opción de Scaloni: "Es un campeón del mundo y nadie duda de su calidad, pero Scaloni no tiene experiencia en clubs. Es aventurado pensar que el Madrid vaya a ser su primera experiencia a nivel de club y no sé si sería acertado".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL