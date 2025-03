Valdano da la clave sobre la poca complicidad entre Vinicius y Mbappé

Como es costumbre desde que ambos están en el Real Madrid, la actualidad del equipo blanco gira en torno a Vinicius y Mbappé. Los dos futbolistas son las grandes estrellas del equipo blanco y volvieron a demostrarlo ante el Rayo Vallecano, un partido en el que cada uno sumó un nuevo gol.

A pesar del triunfo y su participación directa, la relación entre Vinicius y Mbappé se ha puesto en entredicho en los últimos días, con algunas informaciones que afirman que "su relación no es tan buena como parece". El último en 'mojarse' respecto a ese rumor ha sido Jorge Valdano, durante el programa 'El Tercer Tiempo' de Movistar+.

"Son dos jugadores que tienen mejor relación con la portería contraria que con el juego, que con la asociación. Se les acusa de no encontrarse, pero eso tiene que ver con las características. Son dos grandes velocistas y tienen el gol entre ceja y ceja. Es más, en ocasiones tengo la sensación de que exageran la búsqueda el uno del otro cuando la jugada pide tiro en lugar de pase. De hecho, parece que para que se les considere inocentes se buscan más de lo que debieran", sentenció el exfutbolista argentino.

Valdano puso en la balanza una comparación con la actitud y el tipo de fútbol de otra estrella del Madrid: "Hay otros jugadores, como Bellingham, que sí proponen asociaciones continuamente. Y es con él con el que se han dado más situaciones de paredes, de asociaciones. Porque va en su naturaleza del juego. Es muy difícil sacar a un jugador de su naturaleza".

"También se habla de que Vinicius y Mbappé no corren lo suficiente, pero es que es imposible que corran estos jugadores con esfuerzos de resistencia. Entrené a Romario y tuve en el Madrid a Ronaldo, y hacerles dar una vuelta al campo era una tortura china. Es que no podían, no podían. Es más, si hacías un juego de posesión se desentendían absolutamente. Ahora bien, les ponías una portería en el entrenamiento y eran los mejores del mundo. Lo que hay que hacer es explotar por aquello que fueron comprados", explicó Valdano.

A pesar de todo, el argentino dejó muy claro que los grandes jugadores no necesitan entenderse a la perfección fuera del campo para brillar sobre el césped: "No les cabe la acusación de que no son los suficientemente amigos porque no se buscan. No voy por ahí. No sé qué grado de complicidad tendrán fuera del campo, pero es que las complicidades no son obligatorias en el vestuario. He conocido relaciones de jugadores muy difíciles, pero en el campo se entendían porque había una sintonía futbolística".