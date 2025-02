Valdano contradice al Madrid con los árbitros: "A los jugadores hay que quitarles las excusas"

El arbitraje de Munuera Montero en El Sadar sigue dando que hablar. El enfado en el Madrid es notorio con la actuación del colegiado y así se ha demostrado por medio de varias declaraciones y un vídeo muy contundente en el canal oficial del club.

No obstante, a pesar de que el sentir del madridismo es de haber sido perjudicado, un ex del equipo blanco ha salido a dar otra visión. Hablamos de Jorge Valdano, ex jugador y entrenador del Madrid y ahora comentarista en Movistar+.

"Para mí el árbitro acertó en las cosas grandes y sin embargo ha dejado otro reguero de polémica bastante desagradable que además a mí nunca me parece una buena idea. A los jugadores hay que quitarles las excusas, no dárselas. Da la sensación de que todo lo que no sea ganador tiene un responsable que no es el equipo y eso no me parece lo más saludable para un club", sentenció Valdano en el programa 'El Tercer Tiempo'.

El Madrid no ha logrado victorias en los últimos tres partidos y desde el club blanco han señalado directamente al estamento arbitral. "Han pasado cosas en estos tres partidos que han visto todos. No tengo nada que añadir porque quiero estar en el banquillo en el próximo partido", afirmó Carlo Ancelotti tras el empate en El Sadar.

Para el conjunto blanco los culpables de la mala racha que podrían hacerle perder el liderato esta noche están fuera del club, mientras que Valdano pide un poco más de autocrítica y dejar de usar esa excusa para justificar cualquier resultado que no sea una victoria. Sin embargo, no parece que la encrucijada que tiene el Madrid contra los árbitros vaya a tener un final pronto.