Valdano avisa al Real Madrid del grave error con el fichaje de Rodri por el Barça: "40 millones es lo que le resta"

Jorge Valdano lo tiene claro: el fichaje de Rodri por el Barça es un golpe frontal a las líneas del Real Madrid. El exentrenador y exjugador blanco analizó en Movistar Plus la llegada del internacional español al conjunto blaugrana y puso el foco en las consecuencias que van más allá de lo que el centrocampista pueda aportar directamente al equipo de Hansi Flick.

Rodri se ha convertido en nuevo jugador del Barça después de una negociación de poco más de una semana con el Manchester City que finalmente se ha cerrado en 60 millones de euros fijos, exactamente la cantidad máxima que el club blaugrana estaba dispuesto a desembolsar de forma inmediata.

El acuerdo contempla además otros 16 millones en variables: 10 millones vinculados a objetivos relacionados con los partidos disputados por el futbolista, de cumplimiento más complicado, y otros seis asociados a metas más fácilmente alcanzables.

Una operación que, para Valdano, tiene una lectura estratégica evidente. Y no solo por la calidad del jugador que incorpora el Barça. El argentino considera que el verdadero valor de Rodri para el conjunto blaugrana está también en aquello que impide conseguir a uno de sus grandes rivales.

"Para mí, vale 35 millones su aporte al Barcelona y 40 millones lo que le resta al Real Madrid", explicó Valdano durante su intervención en Movistar Plus. Una valoración que convierte el fichaje en una especie de doble movimiento: el Barça gana un futbolista de primer nivel y, al mismo tiempo, evita que pueda reforzar al Madrid.

Rodri, según Valdano, no llega al Barça para cambiar radicalmente su manera de jugar, sino para potenciarla. "Me parece que es un fichaje estratégico del Barcelona. No va a influir demasiado en el juego del Barcelona, aunque le va a poner acento a todo lo que le propone", aseguró.

Y ahí está precisamente la diferencia que Valdano encuentra entre el Barça y el Madrid. Porque si Rodri hubiese acabado vestido de blanco, su impacto habría sido, a su juicio, mucho mayor.

"En el Real Madrid hubiera revolucionado el juego del equipo y hubiera mejorado todo su entorno", afirmó. Una sentencia significativa viniendo de alguien que conoce perfectamente las exigencias del Bernabéu. "La pelota a los delanteros le hubiera llegado antes, le hubiera llegado mejor", explicó Valdano.

Rodri es de esos futbolistas cuyo impacto se mide en todo lo que ocurre antes de la última acción. Ordena, interpreta, encuentra al compañero libre y consigue que el equipo avance con una velocidad y una claridad diferentes.

"Ese tipo de influencia que provocan los jugadores que tienen no tanto un efecto en el gol, sino un efecto en el juego», resumió Valdano antes de lanzar su sentencia más contundente: "Y este para eso es el mejor jugador del mundo".