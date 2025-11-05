FC BARCELONA
Valdano atiza al Madrid: "El resultado en Liverpool pudo ser mucho peor"
El exjugador critica el juego de los blancos ante un equipo que fue superior
El extécnico Jorge Valdano fue muy crítico con el juego del Madrid ante el Liverpool y recalcó que los buenos pueden darse por contentos por haber perdido solo por la mínima. Valdano argumentó que el equipo inglés fue netamente superior y que el Madrid no dio el nivel esperado, algo que empieza a ser preocupante: "El resultado hay que darlo por bueno. El Liverpool mereció más y pudo ser peor", sentenció en 'Movistar'.
Para Valdano, es un problema que Courtois acabe siendo el mejor jugador del partido, algo que refleja la debilidad de este Madrid que no genera fútbol y al que le crean muchas ocasiones de gol que su portero debe desbaratar: "Courtois ha tenido otra actuación deslumbrante, que de alguna manera ha atenuado el efecto del partido y ha permitido al Madrid seguir con vida durante muchos minutos".
Valdano indicó que el Madrid tiene un verdadero problema en el centro del campo ya que no hay un solo futbolista que sea capaz de generar liderazgo para dotar de pelotas a los delanteros: "el Real Madrid ha generado muy poco fútbol en el medio, y eso castigó en exceso a los delanteros, que no tuvieron alimento para hacer pesar su categoría".
Pese a todo, Valdano reconoció que la Champions es dura y que el Madrid lleva un buen bagaje aunque las sensaciones no sean nada buenas: "El resultado no es grave, al fin y al cabo sólo el Manchester y el Bayern de Munich van inmaculados con 12 puntos cada uno, pero el Real Madrid ha sido inferior... claramente inferior".
