Valdano apunta al problema de Florentino: "Esos aduladores que lo sacan de la realidad a cambio de un asiento en el palco"

Jorge Valdano se muestra muy crítico, en un artículo en El País, con las últimas apariciones de Florentino Pérez. El argentino asegura que su comparecencia mostró una cara inédita en público hasta la fecha del presidente.

Un presidente menos sereno y controlado que de costumbre. "Florentino parecía a gusto mostrando su furia ante los micrófonos. Indignado por los rumores que afeaban su salud, se mostró en público como nunca antes. Como era de esperar, su discurso se viralizó y politizó", empieza diciendo.

"El Madrid representa el poder y, no nos engañemos, Florentino Pérez también. Esa idea ya está instalada en la sociedad y no necesita subrayados. Comparecer para exhibir músculo empresarial y presumir de logros futbolísticos, es una muestra de debilidad desconcertante en un hombre tan poderoso".

Para Valdano a Florentino Pérez no le hacía falta una rueda de prensa para reivindicarse. Y menos aún con un discurso que mostraba la brecha entre la situación del equipo y la realidad que quería proyectar el presidente. "Salir a combatir con palabras cuando los hechos no alcanzan es una mala idea. Sobre todo, cuando lo que sobran son éxitos para exhibir".

Las explicaciones a Pedrerol

Tampoco convencieron a Valdano sus explicaciones a Pedrerol, durante la entrevista a La Sexta: "En la segunda oportunidad que tuvo para explicarse, esta vez en La Sexta y con clara intención de minimizar daños, Florentino apareció más sereno. Pero a la pregunta sobre cómo había digerido las críticas por su comparecencia, señaló a su teléfono y respondió que solo había recibido mensajes de felicitación".

Para Valdano el entorno de Florentino compromete sus posibilidades de hacer autocrítica: "Probablemente, esos aduladores que lo sacan de la realidad a cambio de un asiento en el palco sean su principal problema. A Florentino Pérez no le hace falta disparar ningún tiro para seguir en la presidencia. Y puede estar tranquilo: nadie le va a robar el club a los socios. Para eso está la historia, los estatutos y el gran Madrid que él mismo supo construir".