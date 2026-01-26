Valdano ya lo admite: "Algo ocurrió con Xabi Alonso"

El exentrenador, Jorge Valdano, reconoció que algo extraño estaba pasando en el Madrid para que el equipo haya subido tanto su rendimiento en tan poco tiempo. Valdano tiene claro que no se puede cambiar tanto en tan poco tiempo: "No vamos a creernos que la buena condición física del Real Madrid contra el Villarreal va a conseguirse en una semana de trabajo, no hay ningún sustento científico", comentó en 'Movistar'.

Valdano cree que Arbeloa ha sabido generar confianza entre jugadores y banquillo para que el equipo despegue: "¿Qué pasa? Creo que Arbeloa está trabajando muy bien en la confianza de sus jugadores, la motivación con la que jugaron contra el Villarreal ha sido tremenda. Con una conexión total en el partido, del minuto 1 al 90. Cosa que con Xabi Alonso no ocurría. Con Xabi salían del vestuario con la lección muy aprendida. Durante 20 ó 25 minutos parecía que los jugadores respondían a las órdenes del entrenador, y luego el equipo se iba cayendo, se iba distrayendo, se iba quebrando... y terminaba completando partidos pobres".

El extécnico blanco comentó que el Madrid, incluso, no necesitó de las intervenciones salvadoras de Courtois para ganar en un campo tan complicado como el del Villarreal: "Ante el Villarreal fue un partido muy rico. Es verdad que ha vuelto a ganar gracias a los goles del mejor delantero del mundo -Mbappé-, pero no necesitó al mejor portero del mundo para ganar. El Real Madrid estuvo muy aplicado y se está trabajando muy bien en la confianza de los jugadores".

Y en eso elogió a Arbeloa y dejó claro que algo estaba sucediendo entre Xabi Alonso y los jugadores y que acabó provocando su destitución: "¿Si hay más compromiso con Arbeloa? Están más cómodos los jugadores. Yo no sé lo que ocurrió con Xabi Alonso, pero algo ocurrió. Creo que Arbeloa está leyendo bien lo que ocurrió y lo está corrigiendo", sentenció.