Real Madrid
Valdano acusa a Florentino de no apoyar a Xabi Alonso
El ex técnico del Real Madrid asegura también que "Arbeloa no ha tenido ningún tipo de roce con el fútbol de alto nivel"
Jorge Valdano no dudó en denunciar, en declaraciones a Movistar, la falta de respaldo del club hacia Xabi Alonso durante su etapa como entrenador del Real Madrid. "Lo vi inestable desde el primer día, nunca ha sentido que tenía el apoyo del club y en Navidades, cuando Florentino hizo aquel discurso en el que no nombró a Xabi, me pareció especialmente delicado. Estaba en una situación de inestabilidad", afirmó.
El exdirector deportivo del club blanco analizó la situación del equipo y la importancia de contar con un mediocentro capaz de imponer el estilo de juego, una posición que Florentino también se negó a reforzar. “Tuvo muchas lesiones, el equipo carece de un estratega y todos sabemos la importancia que eso tiene. Dan ganas de recitar a diversos equipos que han perdido a un mediocentro y han perdido su personalidad. El Madrid ese jugador no lo tiene. Xabi lo ha intentado, pero no lo tiene. Todo eso marcó su trayectoria en el Real Madrid”, añadió Valdano.
Más allá de Xabi Alonso, Valdano también valoró la situación de Álvaro Arbeloa, al que no ha visto entrenar y asegura que tampoco ha tenido contacto con el fútbol de elite: “Poco puedo decir porque no he visto al Castilla esta temporada, no ha tenido ningún tipo de roce con el fútbol de primer nivel, pero conoce el club, conoce a Xabi, de manera que seguramente tiene una sobreinformación de todo lo que ocurre en el primer equipo y toca esperar para ver si es capaz de ser competitivo en todas las competiciones”, concluyó.
Con estas declaraciones, Valdano subraya la relevancia del apoyo institucional y la necesidad de contar con referentes en el campo para mantener la identidad del equipo, al tiempo que pone en perspectiva la adaptación de los técnicos jóvenes dentro del club.
