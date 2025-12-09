El vacío de Mbappé desata una 'guerra' por su trono

A solo un día de enfrentarse al Manchester City en un partido crucial a todos los niveles, el Real Madrid recibió la nefasta noticia de que Kylian Mbappé se ausentaba del entrenamiento por unas molestias y era seria duda para el encuentro ante los de Guardiola. Ante una posible ausencia del francés, la gran pregunta es: ¿Quién sería el elegido por Xabi Alonso para sustituirle?

Partimos de la base de que Mbappé es el futbolista más importante en este Real Madrid. El único, junto a Courtois, que parece ser realmente insustituible para el técnico. Sus números no solo le avalan como el máximo goleador del equipo, sino también como la gran amenaza para los equipos rivales.

Kylian Mbappé, contra el Celta de VIgo / AP

Con 25 goles en 21 partidos, el francés es el pichichi tanto en Liga como en Champions League. En un Madrid que no está destacando precisamente por su pegada, esas cifras suponen el 57% del total de goles que ha metido el equipo. La Mbappédependencia es real y, si finalmente falta ante el Manchester City, su sustituto tendrá la presión sobre sus hombros.

Muchas opciones

A pesar de todo, en el madridismo se ha llegado incluso a cuestionar el papel de Mbappé en el equipo y si su poco trabajo defensivo en la presión termina siendo un hándicap que condiciona al resto. Algunos no entienden que el equipo fuera capaz de ganar la Champions sin el delantero y que tras su llegada el rendimiento de muchos jugadores haya rozado mínimos.

Un partido ante el City sin el '10' sería un reto mayúsculo para reforzar o tirar por tierra esta teoría. Xabi Alonso cuenta con varias opciones. La más natural pasaría por colocar en la posición de delantero centro a jugadores que estén acostumbrados a jugar ahí.

Gonzalo, en un partido con el Madrid / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EFE

Gonzalo ha sido la alternativa cuando ha tocado darle descanso a Mbappé. Su perfil es totalmente distinto al del francés y puede aportar en otras facetas como el remate de cabeza, pero la realidad es que solo ha sido titular en un partido esta temporada (ante el Espanyol). No parece una opción de la Xabi se fíe excesivamente, si bien todavía peor lo tiene Endrick, que no cuenta para el técnico y apenas ha disputado 11 minutos en la presente campaña.

Las miradas apuntan como sustituto natural del internacional con Francía a Rodrygo Goes. A pesar del mal rendimiento del brasileño, Xabi sigue metiéndole en rotación y dándole oportunidades como muestra de confianza. Su papel ha sido el de un revulsivo, pero ya sabe qué es jugar de delantero centro, como demostró con Ancelotti en el banquillo.

Rodrygo está desesperado ante su falta de puntería / AP

No son las únicas opciones con las que contará Xabi en caso de perder definitivamente a su crack. Bellingham podría volver al rol en el que brilló en sus primeros meses en el club, formando tridente junto a Rodrygo y Vinicius. Precisamente este último también podría tener un rol más centrado, aunque no parece una opción a día de hoy desplazarle de la izquierda.

En cualquier caso, el entrenador del Madrid tendrá que confiar en que las molestias de Mbappé remitan y poder contar con él en un encuentro de tal importancia. De lo contrario, a Xabi se le abrirá un escenario desconocido en el que acertar con el planteamiento tendrá todavía mayor importancia.