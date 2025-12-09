Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Emparejamientos Copa del ReyRival Barcelona CopaRival Madrid CopaBarcelona Eintracht Youth LeagueRobert Martinez CristianoAraujoSorteo Copa del ReyBarcelona - EintrachtInvasión EintrachtBarcelona - Eintracht horarioConvocatoria BarcelonaBarcelona - Eintracht alineacionesMbappéGerard PiquéRonceroTest F1Mural LamineJosema BeastReal Madrid - City horarioReal Madrid - City alineacionesBarcelona Benfica horario
instagramlinkedin

REAL MADRID

El vacío de Mbappé desata una 'guerra' por su trono

Ante la lesión del francés y su posible ausencia en el partido ante el Manchester City, el casting para ocupar su lugar está abierto y Xabi tiene varias alternativas

Mbappé se puso (de nuevo) al Madrid a las espaldas: revive su 'poker' frente al Olympiacos

Mbappé se puso (de nuevo) al Madrid a las espaldas: revive su 'poker' frente al Olympiacos

Champions

Christian Blasco

Christian Blasco

A solo un día de enfrentarse al Manchester City en un partido crucial a todos los niveles, el Real Madrid recibió la nefasta noticia de que Kylian Mbappé se ausentaba del entrenamiento por unas molestias y era seria duda para el encuentro ante los de Guardiola. Ante una posible ausencia del francés, la gran pregunta es: ¿Quién sería el elegido por Xabi Alonso para sustituirle?

Partimos de la base de que Mbappé es el futbolista más importante en este Real Madrid. El único, junto a Courtois, que parece ser realmente insustituible para el técnico. Sus números no solo le avalan como el máximo goleador del equipo, sino también como la gran amenaza para los equipos rivales.

Kylian Mbappé, contra el Celta de VIgo

Kylian Mbappé, contra el Celta de VIgo / AP

Con 25 goles en 21 partidos, el francés es el pichichi tanto en Liga como en Champions League. En un Madrid que no está destacando precisamente por su pegada, esas cifras suponen el 57% del total de goles que ha metido el equipo. La Mbappédependencia es real y, si finalmente falta ante el Manchester City, su sustituto tendrá la presión sobre sus hombros.

Muchas opciones

A pesar de todo, en el madridismo se ha llegado incluso a cuestionar el papel de Mbappé en el equipo y si su poco trabajo defensivo en la presión termina siendo un hándicap que condiciona al resto. Algunos no entienden que el equipo fuera capaz de ganar la Champions sin el delantero y que tras su llegada el rendimiento de muchos jugadores haya rozado mínimos.

Un partido ante el City sin el '10' sería un reto mayúsculo para reforzar o tirar por tierra esta teoría. Xabi Alonso cuenta con varias opciones. La más natural pasaría por colocar en la posición de delantero centro a jugadores que estén acostumbrados a jugar ahí.

Gonzalo entra en el once del Real Madrid

Gonzalo, en un partido con el Madrid / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EFE

Gonzalo ha sido la alternativa cuando ha tocado darle descanso a Mbappé. Su perfil es totalmente distinto al del francés y puede aportar en otras facetas como el remate de cabeza, pero la realidad es que solo ha sido titular en un partido esta temporada (ante el Espanyol). No parece una opción de la Xabi se fíe excesivamente, si bien todavía peor lo tiene Endrick, que no cuenta para el técnico y apenas ha disputado 11 minutos en la presente campaña.

Las miradas apuntan como sustituto natural del internacional con Francía a Rodrygo Goes. A pesar del mal rendimiento del brasileño, Xabi sigue metiéndole en rotación y dándole oportunidades como muestra de confianza. Su papel ha sido el de un revulsivo, pero ya sabe qué es jugar de delantero centro, como demostró con Ancelotti en el banquillo.

Rodrygo está desesperado ante su falta de puntería

Rodrygo está desesperado ante su falta de puntería / AP

No son las únicas opciones con las que contará Xabi en caso de perder definitivamente a su crack. Bellingham podría volver al rol en el que brilló en sus primeros meses en el club, formando tridente junto a Rodrygo y Vinicius. Precisamente este último también podría tener un rol más centrado, aunque no parece una opción a día de hoy desplazarle de la izquierda.

Noticias relacionadas y más

En cualquier caso, el entrenador del Madrid tendrá que confiar en que las molestias de Mbappé remitan y poder contar con él en un encuentro de tal importancia. De lo contrario, a Xabi se le abrirá un escenario desconocido en el que acertar con el planteamiento tendrá todavía mayor importancia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Demoledora acta del Real Madrid - Celta: tres expulsiones y Carvajal señalado
  2. Mercado de fichajes, hoy 8 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
  3. Alarma e indignación contra los jugadores 'tóxicos' que condenaron a Xabi Alonso
  4. Óscar Freire, exciclista profesional (49 años), sobre el dopaje: 'He pasado más controles que nadie simplemente por ser español
  5. Mercado de fichajes, hoy 9 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
  6. Edu Aguirre pierde los papeles tras la derrota del Real Madrid: 'Dependemos de que a chavales multimillonarios les apetezca jugar o no
  7. Lo que no se vio del Madrid - Celta: el “no me jodas” de Xabi Alonso, el impotente 'echadle huevos' y el “luego lloráis” de Carvajal
  8. El Girona busca una 'fórmula Eric Garcia' con Marc Bernal

Valverde: "Los favoritos son ellos, pero el partido hay que jugarlo"

El Girona se mueve en el mercado para evitar un desastre irremediable

El Girona se mueve en el mercado para evitar un desastre irremediable

Así está la clasificación de la Champions League en la jornada 6

Así está la clasificación de la Champions League en la jornada 6

¡INCREÍBLE! El Barça remonta un 1-3 en la Youth League

El presidente de los árbitros sobre si Quintero González podría volver a pitar al Madrid: "Por supuesto"

Alfonso Pedraza: "Hay que ganar, no queda otra"

Champions League, en directo: sigue el Bayern Múnich-Sporting CP y el resto de partidos de la sexta jornada hoy, en vivo

Champions League, en directo: sigue el Bayern Múnich-Sporting CP y el resto de partidos de la sexta jornada hoy, en vivo

Última sesión de trabajo para el Madrid antes de recibir al City