El vacile viral del Betis al Madrid tras ganar a los de Mourinho

El Real Betis no se conformó con tumbar al Real Madrid de José Mourinho en el césped. El conjunto verdiblanco aprovechó las horas posteriores al 1-0 en La Cartuja para sacar a pasear el ingenio de sus redes sociales y lanzar varios dardos al conjunto blanco, tanto desde su cuenta oficial en español como desde su cuenta oficial en inglés.

Las redes del Betis se encargaron de prolongar la fiesta que se vivió en La Cartuja tras el pitido final. Uno de los primeros mensajes fue directo contra el Madrid: 'Yo solo conozco un Real. El Real Betis Balompié'.

El Betis también aprovechó una publicación de DjMaRiiO para recordar una estadística que ya se había convertido en motivo de conversación antes del encuentro. El creador de contenido escribió 'No ganamos en Betis desde que jugaba Gareth Bale' y la respuesta verdiblanca fue tan breve como contundente: 'Pues otro año más'.

La cuenta oficial también quiso recordar uno de los lemas más reconocibles de la historia del conjunto madridista. '90 minuti en La Cartuja son molto longo' publicó el Betis, adaptando la célebre frase '90 minuti en el Bernabéu son molto longo'.

Y hubo un cuarto mensaje desde la cuenta española que apuntó directamente a un nombre propio. 'No puedes pasar', escribió el club junto a una fotografía de Héctor Bellerín y Vinicius Junior, en referencia a que el lateral le ganó el duelo particular al extremo brasileño durante la mayor parte del encuentro.

La cuenta oficial del Betis en inglés tampoco quiso quedarse al margen y lanzó varios dardos. Uno de ellos tuvo como protagonista a Arda Güler. 'Enfrentamiento con el mejor de Turquía... Vencido', publicó junto a una imagen del futbolista turco del Real Madrid.

El último dardo encontró Mourinho como protagonista: 'Permítanme presentarles al primer equipo que derrotó al Real Madrid de José Mourinho'. Tres victorias llevaba el técnico portugués en su regreso al banquillo madridista antes de visitar La Cartuja. El Betis fue el primero en romper esa racha y se encargó de dejar constancia de ello en redes.

Hasta seis publicaciones en total para aprovechar el importante triunfo que lograron los de Pellegrini en un partido que tuvo emoción hasta el final y que dejó una sensación muy amarga en el cuadro madridista.