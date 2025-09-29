Urazbakhtin, el admirador kazajo de Xabi Alonso que quiere darle un susto: "El Madrid intentará rehabilitarse tras el derbi"

Todo en Kazajistán, el país que visitará por primera vez el Real Madrid (martes, 18:45), se explica a través de sus nombres. Almaty, la ciudad del Kairat, significa, literalmente, "lleno de manzanas". Allí, a 7.000 kilómetros de la capital española, en Asia Central, se sitúa el origen de la primera manzana cultivada. Una envenenada es la que quieren darle al equipo de Xabi Alonso, entrenador que admira su homólogo, Rafael Urazbakhtin, icono del fútbol kazajo, y además de Almaty.

"¿Entradas? Alguno se piensa que soy el cajero del club"

Kairat también tiene su significado: "Poder". Y curiosamente también es el nombre del propietario (empresario y exdirectivo olímpico) de un equipo fundado en 1954 que llegó a ganar dos Ligas y una Copa Soviéticas, con lo que eso suponía en un escenario futbolístico del Este que tenía grandes clubes en todas las zonas de influencia en la URSS. Para Urazbakhtin, el Kairat es una parte importante de su vida. Vistió su camiseta como jugador, después fue formador y en 2024, tras una fase de interinidad, se convirtió en técnico principal. Pase lo que pase en esta Champions, logró el hito histórico de clasificar para la mayor competición de clubes.

“Estas semanas no he parado de recibir llamadas y mensajes. Da la sensación de que soy el cajero del Kairat. Pero yo no me dedico a despachar ni tengo el control de las entradas", bromea Urazbakhtin, consciente de la revolución que supone la visita del Real Madrid. Las entradas para ver el encuentro en el Estadio Central de Almaty, donde caben 23.800 personas, volaron. En hora y media se habían registrado 150.000 peticiones, según informó EFE, y la página del club, disponible en kazajo y ruso, se bloqueó en varias ocasiones. Un campo multiusos donde hace unos días actuaron los Back Street Boys.

La afición del Kairat Almaty / AP

A pesar de la presión, a Urazbakhtin, un entrenador pragmático, no le tiembla el pulso a la hora de decir que, "en cuanto al resultado, para nosotros el único éxito es ganar". Por eso, asegura que el Kairat buscará, ante todo, "concentrarse en el juego. Si tomamos como referencia el partido en Lisboa (perdieron 4-1 en su debut frente al Sporting), estuvimos bien por momentos y anotamos un gol (obra el brasileño Edmilson). Pero el Real Madrid es un equipo de otro nivel. Con rivales así, hay que estar lo más frescos posible".

"No podemos pensar que llegarán cansados"

En ese sentido, la liga de Kazajistán, siguiendo el ejemplo de otras como la francesa, 'protegió' al Kairat dándole más descanso. Disputó su último partido el pasado lunes 22 ante el Zhenis (3-1) después de haberse enfrentado cinco días antes al Sporting en Lisboa. Por su parte, el Real Madrid viene de recibir un golpe sonoro en el derbi contra el Atlético, tras el que puso rumbo al mayor desplazamiento que ha hecho en competición europea. Consciente de su enorme superioridad sobre el campeón kazajo, pero también de que no puede permitirse repetir la mala imagen del Metropolitano.

Anuncio del partido entre el Kairat y el Real Madrid. / MAXIM SHIPENKOV / EFE

"Contra el Atlético cambiaron el esquema. Quizás por eso tuvieron problemas durante el partido. No voy a juzgar. Pero nosotros nos centramos más en los partidos que ganaron esta temporada, además del que jugaron contra el PSG en el Mundial de Clubes", analizó en la previa Urazbakhtin, quien restó importancia a las horas de viaje. "Los jugadores madridistas están acostumbrados a jugar cada tres o cuatro días y bajo una gran presión. No creo que influya en su rendimiento. No podemos pensar que el rival llegará cansado", defendió el técnico del Almaty.

Como ya sucedió en otras intervenciones públicas, Urazbakhtin volvió a confesar su admiración pública por Xabi Alonso: "Me gusta Xabi Alonso como técnico. Soy su seguidor desde que entrenaba al Bayer. Es un técnico moderno. Me gustó mucho su trabajo en Leverkusen. Aprendí mucho de él y esto lo apliqué a mi trabajo", aseguró Urazbakhtin, estudioso de la etapa en la que el técnico vasco logró un histórico doblete de liga y copa en Alemania.

Aunque ahora intentará darle un disgusto desde la pizarra, donde la mayor responsabilidad recaerá en Sherján Kalmurza, portero de 18 años que será el titular tras las lesiones sufridas por los dos primeros guardametas: "Tiene que arreglárselas, no le veo nervioso". La aparente calma antes de la tempestad, que también se espera en un partido para el que hay amenaza de lluvias y vientos racheados. Aunque lo de menos será el tiempo.