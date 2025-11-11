Upamecano se pronuncia sobre su futuro y el Madrid sigue al acecho

Los clubes ya empiezan a rastrear el mercado de fichajes para reforzar sus plantillas para la próxima temporada. Una de las claves es, sin duda, la de tener bien ubicados en el radar a los futbolistas que puedan convertirse en agentes libres a partir del 30 de junio y cuyos traspasos puedan cerrarse a coste cero. Uno de ellos es Dayot Upamecano, quien avanza tranquilo por sus últimos meses de contrato con el Bayern de Múnich.

“Tomaremos la decisión correcta. Estoy bien asesorado. Siempre he dicho que me siento cómodo en el Bayern: tengo un gran entrenador y compañeros estupendos. Agradezco mucho si hay clubes interesados en mí”, comentaba el defensa central en declaraciones a 'L'Équipe'.

Un refuerzo para la zaga

En el caso del conjunto blanco, todas las miradas se dirigían a Ibrahima Konaté, al menos hasta ahora. Tanto David Alaba como Antonio Rüdiger terminan contrato en junio y salvo sorpresa no renovarán su vínculo con el equipo madridista. Militao es el líder indiscutible de la defensa, mientras Huijsen, que es el gran proyecto de central de futuro para el club, ha dejado algunas dudas en sus primeros meses. El nombre restante es Asencio, que por el momento cumple en su papel de tercer o cuarto central.

En este contexto, el Madrid buscará hacerse este verano con un futbolista que esté preparado para asumir el rol de titular al lado de Militao y permita una buena rotación en la posición con Huijsen.

A pesar de que todo indica que Konaté será el elegido, en los últimos días empieza a sonar con fuerza el nombre de Dayot Upamecano. Según apunta el especialista en fichajes Florian Plettenberg, el interés del Real Madrid en el futbolista francés es real, pero no existiría un acuerdo verbal, una información que había salido de la prensa francesa.

Los representantes del jugador continúan negociando su nuevo contrato con el Bayern de Múnich y las conversaciones avanzan positivamente, pero todavía no hay acuerdo. Desde Alemania se manejan unas cifras de unos 20 millones de euros brutos anuales y una vinculación hasta 2030 o 2031.

Las recientes declaraciones de nuestro protagonista no parece que abran en exceso la puerta a una posible salida este verano. Por ello, todo parece seguir encaminándose a que el central galo pueda cerrar su renovación después de aterrizar en el club bávaro en 2021, procedente del Leipzig a cambio de 42,5 millones de euros.