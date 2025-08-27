Upamecano, objetivo gratis del Madrid

El mercado de fichajes está llegando a su fin, sin embargo, hay equipos que ya están preparando el terreno para el próximo verano. Uno de ellos es el Real Madrid, quien estaría interesado en incorporar a Dayot Upamecano de cara a la temporada 2026-2027.

El Bayern de Múnich lleva tiempo intentando renovar el contrato del francés, pero las conversaciones se atascaron cuando este exigió un salario más elevado. En este sentido, según apuntan en BILD, el Madrid se habría entrometido en las negociaciones para firmar un traspaso gratuito en el verano de 2026.

Esta no es la primera vez que el club madridista intenta llevar a cabo esta estratégica con un jugador del Bayern. Sin ir más lejos, cuando los alemanes no lograron acordar un nuevo salario con David Alaba, el Madrid se interpuso y acabó pagando una alta prima por el fichaje en 2021, pero sin coste alguno.

Movimientos en la defensa

Precisamente, el contrato del austríaco termia en 2026, aunque el central lleva tiempo enlazando lesiones que lo han mantenido fuera de los terrenos de juego. En la temporada pasada, concretamente, solo pudo participar en 14 encuentros por este motivo.

Por otro lado, el contrato de Antonio Rüdiger, a quien el Madrid también fichó libre del Chelsea en 2022, también vence el próximo verano. De esta manera, la entidad precedida por Florentino Pérez deberá salir al mercado para substituir a los dos defensas y Upamecano podría encajar en este plan.

No obstante, el Real Madrid no es el único club interesado en el jugador. Se dice que el Paris Saint-Germain y el Manchester United también quieren incorporarlo a sus equipos. Por eso, si el Bayern no logra llegar a un acuerdo con el central, este se iría libre a uno de sus competidores directos en Europa.

Upamecano es uno de los jugadores más importantes de la plantilla de Vincent Kompany. La temporada pasada fue el sexto futbolista que más minutos jugó del Bayern. Concretamente fueron 3.217, repartidos entre 38 encuentros (Bundesliga, Champions, Copa de Alemania y Mundial de Clubes).