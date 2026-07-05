Upamecano cierra la puerta de salida a Olise

Michael Olise, 24 años, es el objetivo número uno de Florentino Pérez para reforzar el Real Madrid este verano. El presidente blanco está dispuesto a tirar la casa por la ventana para hacerse con su fichaje, pero se ha encontrado con la negativa de su club, el Bayern de Múnich, que no está dispuesto a vender a su estrella.

No del Bayern

Su presidente Herbert Hainer dejó claro al dirigente madridista hace unos días que se ahorrase “cualquier esfuerzo” en intentar fichar al astro francés. Y ahora ha sido su compañero de equipo y de selección Dayot Upamecano el que ha dejado claro el futuro de su compañero. Cuando le preguntaron por él tras eliminar a Paraguay, dijo: “Se queda, se queda”.

La única posibilidad que tiene el Real Madrid de ficharlo es que el delantero francés pida a su club que lo traspase. De hecho, ha solicitado una reunión con el Bayern con la idea de tratar el asunto, aunque para el Bayern la situación está muy clara, tiene contrato con ellos hasta 2029 y no quiere venderlo.

Su precio de mercado alcanza los 150 M€, según ‘transfermarkt’, pero está empeñado en elevar la cantidad en un Mundial en el que está siendo uno de los jugadores más determinantes. Son ya cinco asistencias las que suma en la cita norteamericana, el mejor por delante de Bruno Guimarães (4) y Florian Wirtz (3). Aspira a igualar a Pelé, el jugador con más pases de gol en una sola edición mundialista en toda la historia, seis.

Renovación

Florentino Pérez no quiere tirar la toalla y tampoco Kylian Mbappé por tenerlo junto a él en el Real Madrid. El presidente blanco está dispuesto a romper todos los registros del mercado para ficharlo. El entorno madridista apunta a que podría llegar a ofrecer al Bayern hasta los 223 M€, siempre y cuando el equipo alemán esté dispuesto a traspasarlo, opción que solo pasaría por petición del jugador.

El Bayer no ha dicho su última palabra de puertas adentro. Está decidido a hacer una superoferta para que no pida ser traspasado. Le hará una propuesta de ampliación por dos temporadas más, hasta 2031, con una importante subida salarial para convertirlo en uno de los futbolistas mejor pagados de su plantilla. El jugador y su entorno guardan silencio sobre su futuro y no se espera que lo haga hasta que termine el Mundial.