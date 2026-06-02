Universal lanza un adelanto de Minions y Monstruos con Mbappé como protagonista sorpresa

A menos de dos semanas del inicio del Mundial 2026, Universal Pictures e Illumination decidieron aprovechar el clima futbolero global para impulsar la conversación digital sobre su próximo largometraje animado. La estrategia: convertir a Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid y de la selección francesa, en protagonista de una historia promocional que sirve como presentación del adelanto exclusivo de Minions y Monstruos.

La elección no es casual. Con más de 130 millones de seguidores en Instagram, Mbappé garantiza un alcance mediático descomunal que multiplica la visibilidad de cualquier contenido asociado a su imagen.

El refuerzo estrella para salvar el partido

El spot publicitario se desarrolla en una enorme cancha de fútbol, donde los Minions disputan un partido imposible contra un equipo de monstruos que domina el marcador. Cuando todo parece perdido, los personajes amarillos recurren a un hechizo místico para invocar a su fichaje sorpresa.

En ese instante aparece Mbappé, quien se convierte en el refuerzo estelar del equipo. Con una intervención decisiva, recupera el control del juego, lidera la remontada y celebra con los Minions una victoria agónica. La secuencia funciona como entretenimiento y como recordatorio del estreno de la película el 1 de julio.

Hollywood y el deporte: una alianza imparable

La campaña confirma la tendencia creciente: los eventos deportivos masivos se han convertido en el escenario ideal para que los grandes estudios de Hollywood potencien sus lanzamientos.

Con el interés global por el fútbol en su punto más alto, la unión entre productoras y atletas de élite se consolida como una herramienta clave para captar audiencias internacionales.

La expansión histórica del universo Illumination

Minions y Monstruos será la séptima entrega del universo de Mi Villano Favorito, una de las franquicias más exitosas y rentables de Illumination. Los Minions, ya instalados como iconos culturales, continúan expandiéndose más allá del cine: videojuegos, licencias, campañas globales y colaboraciones comerciales.

En esta ocasión, la película trasladará la acción al Hollywood de principios del siglo XX, donde los personajes intentarán abrirse camino en la industria del cine clásico mientras enfrentan desafíos inéditos y a los monstruos que amenazan sus planes.