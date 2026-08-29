REAL MADRID
Un único cambio en la convocatoria de Mourinho para el Madrid-Málaga
El entrenador portugués no recupera a ningún lesionado, aunque Endrick está "cerca de volver"
José Mourinho, entrenador del Real Madrid, mantiene a la totalidad de sus convocados respecto a los dos primeros partidos a excepción de que Javi Navarro ejercerá de tercer portero en lugar de Sergio Mestre de cara al partido ante el Málaga de este domingo en el estadio Bernabéu (17.00 horas CEST).
Sin nuevos lesionados y ningún recuperado de las siete bajas con las que arrancó la temporada hace una semana ante el Espanyol: Tchouaméni, Asencio, Mendy, Militao, Rodrygo, Endrick y Thiago Pitarch. Por ello, ‘Mou’ mantiene el bloque y a los canteranos Mario Rivas, Cestero y Alexis Ciria.
El míster elogió a los futbolistas de la Fábrica en la rueda de prensa previa: "Cada vez que un jugador del Castilla viene con nosotros, me gusta. No hay ninguno que no me haya gustado. Pitarch demostró sin ningún tipo de dudas que es un jugador para el primer equipo. Tiene mucha calidad y forma parte de la plantilla. Sus músculos son como los míos, sin embargo. Tiene que ganar un par de kilos con trabajo de musculación".
También avanzó, respecto a los lesionados, que Endrick es el que "más cerca está de volver". "Está cerca de volver. De todos los lesionados, el que más cerca. No quiero arriesgar a decir cuándo volverá, pero está cerca de volver. Militao, Rodrygo y Asencio lo tienen más complicado. Con Tchouaméni tenemos que controlar emociones, porque quiere jugar, pero prefiero esperar un poco y tenerlo al 100%", sentenció.
Convocatoria del Real Madrid para recibir al Málaga
Porteros: Courtois, Lunin y Javi Navarro.
Defensas: Huijsen, Trent, Konaté, Cucurella, Álvaro Carreras, Rüdiger, Dumfries y Mario Rivas.
Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Arda Güler, Bernardo Silva, Cestero y Alexis Ciria.
Delanteros: Vinícius, Mbappé, Carlos Espí, Brahim y Yan Diomande.
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