La única solución de Álvaro Benito para el Real Madrid: "Meterían siete goles cada partido"

En Madrid el partido del fin de semana pasado ante el Alavés se planteaba como mucho más que 90 minutos de juego y se habló de ultimátum a Xabi Alonso si no ganaba en Mendizorroza. Aunque ganó, 1 a 2, la sensación de que el proyecto terminará muriendo más pronto que tarde sigue sobrevolando el Bernabéu.

El entorno blanco se ha mostrado muy crítico con el técnico de Tolosa y uno de los que no ha tenido nunca reparos en revelar su desencanto es el exjugador, Álvaro Benito, que vistió la camisa del conjunto de la capital y ahora colabora en 'El Larguero' de la SER.

Álvaro Benito. / María Pisaca

Aun con el resultado positivo, piensa que el Madrid volvió a dar pocas señales de mejoría, pese a un inicio de partido algo más intenso que otras ocasiones. Tras el primer gol que marcó Mbappé el equipo volvió a las andadas: "Volvió a ser un equipo largo, con desidia sobre todo de los dos puntas a la hora de empezar la fase defensiva", comentaba acerca de la presión en campo rival que no se hizo.

Se suele pensar que en la capital española da igual la forma en la que se juegue, mientras se gane, pero para Benito el equipo tiene que poder someter a sus rivales de inferior categoría como el equipo grande que es: "Que sea un equipo organizado, que domine, que someta, que genere situaciones, que conceda pocas", apuntaba.

Xabi Alonso con Vinícius / Efe

"El objetivo del Madrid es competir contra los mejores", asegura Benito, por lo que partidos como el del fin de semana, que se deciden por una genialidad de Vinícius, quien dio la asistencia a Rodrygo, no pueden aceptarse como buenos: "Si juegas a este nivel, te toca un Bayern de Múnich y hay muy pocas posibilidades de éxito", añade.

La única solución posible en esta situación es no dejar que los rivales jueguen tan fácil: "Si los rivales permitieran jugar así de fácil al Real Madrid, meterían siete goles en cada partido", reflexiona el analista. Presionar alto, juntar líneas y creerse un proyecto que ha empezado cojo.

Mbappé se lamenta en un partido de esta temporada. / Associated Press/LaPresse / LAP

El principal problema del Real Madrid es que ha entrado en una dinámica muy negativa y no ve ninguna reforma posible para mejorarla. Por eso, Benito es "de los que piensa que hay que dejar al entrenador hacer su trabajo", porque "no hay una alternativa mejor".

Al Real Madrid este año le queda el partido de Copa del Rey del miércoles contra el Talavera fuera de casa y otro en el Bernabéu, de liga, contra el Sevilla. Queda para el nuevo año la semifinal de la Supercopa contra el Atlético de Madrid, cuyo primer partido de la temporada supuso el primer revés para Xabi Alonso con la derrota 5 a 2 en el Metropolitano.