Los ultras del Real Madrid responden a Florentino: "Disfruta de tu Barça fuerte"

El primer encuentro en el Bernabéu tras perder oficialmente la Liga en el Spotify Camp Nou llega este jueves. El Real Madrid espera un recibimiento muy hostil de su afición tras firmar otra temporada más sin títulos y con un partido muy flojo ante el Barça. La afición está cansada y quiere hacerse oír.

Aunque en los últimos días todos los focos están en Florentino Pérez. El presidente del Real Madrid convocó elecciones en una lamentable rueda de prensa donde atacó a la prensa y no hizo nada de autocrítica. Esta temporada ya se escucharon gritos en contra del presidente, pero esta noche comprobaremos si las palabras de Florentino gustaron a los merengues o no.

Los que seguro no han perdonado a Florentino son los ultras blancos. El presidente merengue los sacó del Bernabéu y nunca más han vuelto (de sus mejores decisiones al frente del Real Madrid), pero desde hace días los Ultrasur han vuelto a atacarlo y, tras la última rueda de prensa, todo se intensificó.

El grupo ultra ha sacado este jueves dos pancartas en contra del presidente en sus redes sociales. En la primera se le ve con una camiseta del Barça levantando la Liga y una frase: "Disfruta de tu Barça fuerte", en referencia a la frase de Florentino en la Asamblea de Socios Compromisarios del 2024. En ese momento los dos clubes iban de la mano por el tema de la Superliga, aunque el caso Negreira ya había explotado.

La otra pancarta vuelve a señalar a Florentino y lo dibuja al lado de Anas Laghari: "Club arruinado. Club secuestrado. Club robado... próximamente". Además, dibujaron a la 'mano derecha' de Florentino con un sombrero con la bandera de Marruecos, afirmando que van a intentar robarle el club a sus socios.

El clima de tensión en Madrid es grande. Por suerte, los Ultrasur no pueden entrar en el Santiago Bernabéu, ya que tienen su entrada vetada desde el año 2013. Eso sí, se espera una gran pitada del estadio blanco a sus jugadores tras otra temporada más sin títulos.