Lo último de Real Madrid TV: denuncian que los árbitros les han quitado 16 puntos

Real Madrid TV vuelve a cargar contra el colectivo arbitral. La televisión del equipo madridista, conocida por su constante enfrentamiento ante los colegiados y el sistema, ha emitido estos días un vídeo en el cual denuncia que el conjunto blanco no habría sumado hasta 16 puntos más por culpa de las decisiones arbitrales.

"16. Esa es la cantidad de puntos que los errores arbitrales le han costado al Real Madrid esta temporada. De no ser por la actuación del árbitro de campo o del árbitro del VAR el equipo blanco contaría con 16 puntos más en su casillero", empieza afirmando el documento audiovisual.

A partir de ahí, la pieza empieza a repasar uno a uno los errores:

Jornada 12 vs Rayo Vallecano (0-0). "No se señalaron tres penaltis a favor del Real Madrid".

Jornada 14 vs Girona (1-1). "Concedieron el tanto del Girona cuando existía falta previa sobre Mbappé y no se pitó un penalti sobre Rodrygo".

Jornada 15 vs Celta (0-2). "No expulsar a Borja Iglesias tras un codazo a Bellingham, no señalar un penalti sobre Carreras y expulsar a Fran García, Carreras y Endrick".

Jornada 25 vs Osasuna (2-1). "Penalti de Courtois sobre Budimir señalado desde el VAR aunque no era una jugada interpretativa".

Jornada 30 vs Mallorca (2-1). "Partido condicionado por la expulsión de Valverde en el partido anterior. No señalaron un penalti por mano de Pablo Torre".

Jornada 31 vs Girona (1-1). "No señalaron penalti sobre Mbappé a pesar de la brecha con la que terminó el delantero del Madrid".

Jornada 32 vs Betis (1-1). "No pitaron una clara mano de Ricardo Rodríguez dentro del área. El gol del Betis viene precedido de un agarrón a Mendy".

Mbappé, en el suelo tras la acción polémica del partido ante el Girona / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

"El VAR ha intervenido 14 veces ante el equipo blanco. 11 perjudicando al Real Madrid y 3 a su favor, siendo el más perjudicado por el VAR esta temporada", sentencian tras repasar todos los supuestos errores.

Mientras el conjunto blanco se encuentra inmerso en una crisis de resultados que condenará a Álvaro Arbeloa y el club busca la forma de recomponer el proyecto, desde Real Madrid TV eligen centrarse en las decisiones arbitrales como la casa de todo lo negativo que le sucede al equipo.