El último pellizco millonario para el Real Madrid

La Fábrica ha echado el cierre al mercado con otro ingreso millonario. El último en llenar las arcas del Real Madrid ha sido Chema Andrés, cuyo traspaso del Stuttgart al Brighton deja 11,5 millones de euros a su ex club. El centrocampista español cambia la Bundesliga por la Premier League después de que el club inglés haya desembolsado 23 millones de euros por su fichaje. El Madrid se reservó el 50% de sus derechos cuando se lo vendió al equipo alemán el pasado verano a cambio de 3 millones de euros.

Tras esta operación, el Madrid pierde cualquier tipo de control sobre el centrocampista de manera definitiva. El Stuttgart, por su parte, se guarda ahora un porcentaje sobre una futura venta.

Chema Andrés, en su etapa como jugador del Castilla. / REAL MADRID

El movimiento pone el punto final a un verano en el que los blancos han utilizado La Fábrica para sacar provecho económico. Antes de que Chema añadiera su particular pellizco, las ventas de canteranos ya habían situado al Madrid en cifras que superan ampliamente los 100 millones de euros este verano. Nico Paz encabeza la lista con la operación que le llevó definitivamente al Como, mientras que Gonzalo, Víctor Muñoz, Mario Gila, César Palacios, Jacobo Ortega y otros jugadores formados en el club han ido engordando las cuentas.

El Madrid ha dejado claro su modelo con la cantera: no necesita que lleguen al primer equipo para rentabilizar su formación y su paso por La Fábrica. De hecho, buena parte del negocio se produce cuando los jugadores encuentran fuera de Valdebebas el espacio que no tienen en la primera plantilla, gracias a conservar porcentajes, opciones de recompra o derechos preferenciales. Las salidas se convierten en una inversión de futuro, dejando la aportación deportiva de la cantera en un segundo plano.

Gonzalo y Palacios, canteranos del Real Madrid fichados por el Fulham de Arbeloa. / FULHAM FC

Chema Andrés representa precisamente ese modelo. El internacional sub-21 completó una temporada de crecimiento en Alemania y disputó 39 partidos y 1.910 minutos con el Stuttgart entre todas las competiciones. Su rendimiento disparó su valor en apenas un año: de los tres millones que pagó el conjunto alemán al Madrid a los 23 que ahora desembolsa el Brighton. Y de esos 23, la mitad vuelve a Valdebebas.

Un dinero que supone el último pellizco millonario para el Real Madrid del verano. Por su parte, el centrocampista buscará ahora seguir con su progresión en una de las ligas con más cartel de todo el mundo.