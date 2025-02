El último lloro del Real Madrid

El Real Madrid tiene tantas quejas que no hay día que pase sin que se haga pública alguna más. Ancelotti ha respondido a Tebas, mientras que lo de los árbitros ya quedó algo atrás hasta que vuelvan a la carga, de eso no hay duda. Este martes, además, tal y como publica 'As', el club que preside Florentino Pérez se ha sentido de nuevo muy agraviado por los horarios hechos públicos por la LaLiga correspondientes a la jornada 28 del campeonato liguero.

Al parecer, al equipo madridista no le gusta jugar el sábado 15 de marzo a las 18:30 horas en La Cerámica ante el Villarreal porque antes habrá jugado el miércoles anterior, día 12 de marzo, la vuelta a los octavos de final de la Champions ante el Atlético. Según explica esta misma información, la incomprensión es máxima porque se trata de una "europaliza", aunque eso sí, al Real Madrid en este caso se le olvida que no existe desplazamiento alguno para los dos equipos de la capital española en su eliminatoria.

La queja, sobre todo, está fundamentada en que los colchoneros visitan al Barça en la misma jornada de Liga un día más tarde, el domingo 16 de marzo. El partido entre ambos se disputa también en Madrid a las 21 horas. Es cierto que en ambos casos tendrán un día y algo más para descansar porque, también en el caso del Barça, los de Hansi Flick juegan en casa la vuelta de los octavos de final ante el Benfica.

Nada que no ocurra durante varias semanas a lo largo del año. La diferencia es que cuando le ocurre al Real Madrid las quejas siempre están al orden del día. No te acostarás sin llorar algo más.