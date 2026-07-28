El último guiño de Diomande al Real Madrid

Yan Diomande no se esconde. El futbolista del RB Leipzig, que se encuentra actualmente de pretemporada con el conjunto alemán, está a punto de convertirse en jugador del Real Madrid y no oculta su deseo de fichar por el conjunto blanco. Será un traspaso histórico, que podría superar los 130 millones de euros con variables incluidas y que convertirá al futbolista de Costa de Marfil en uno de los fichajes más caros de la historia del club. Casi nada.

Los términos personales están acordados y solo falta que los dos conjuntos lleguen a un acuerdo definitivo en las cifras y estructuración del traspaso. Todo apunta a que será cuestión de horas, a pesar de que el Leipzig publicó una foto del futbolista en su regreso a los entrenamientos, una imagen que desconcertó al público general.

El último guiño de Diomande se ha producido este martes, justo después de la victoria de los de José Mourinho ante el Leganés en el segundo amistoso de pretemporada. El extremo le ha dado me gusta a una publicación de Instagram de la cuenta 433 sobre el partido.

Un gesto que no ha tardado en viralizarse en redes sociales y que demuestra que la decisión del jugador está tomada. El madridismo espera con ansia el anuncio oficial de un fichaje que despierta ilusión y alguna duda por su elevado precio. A sus 19 años, Diomande tendrá que asumir una gran responsabilidad desde el primer día para responder a las expectativas generadas con su llegada a la capital española.

Mourinho, durante un entrenamiento con el Real Madrid / Europa Press

Mientras tanto, el Leipzig se frota las manos con una operación que entrará de lleno en su historia. Tras fichar al extremo por solo 20 millones de euros procedente del Leganés, venderlo solo un año después por 130 millones supone algo que era impensable hace unos meses.

El conjunto alemán es uno de los que detecta talento con más acierto a nivel europeo, siendo capaz de revalorizar a sus futbolistas en un corto espacio de tiempo. Solo 10 partidos con el equipo 'pepinero' le bastaron al equipo de Red Bull para acometer el fichaje y 12 meses después el jugador le ha dado la razón. Diomande ya cuenta las horas para vestir de blanco y ponerse a las órdenes de José Mourinho.