El último fichaje blanco a la desesperada para 'acercarse' al Barça

El Real Madrid ha sorprendido con el fichaje a última hora de Lotte Keukelaard. Esta jugadora fichada del Ajax actúa de atacante tanto de '9' como de extremo y sumó el pasado curso con el Ajax tres goles y 12 asistencias. Se trata de una futbolista internacional con Países Bajos y con una indudable proyección.

Lotte ha destacado en el Ajax antes de recalar en el Real Madrid / Ajax

A sus 19 años era una de las jugadoras más destacadas del Ajax de Amsterdam y el Real Madrid ha apostado por su fichaje para intentar completar una plantilla de nivel.

El club blanco ha anunciado en su web oficial un "acuerdo para el traspaso de la jugadora Lotte Keukelaar, que queda vinculada a nuestro club durante las próximas cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2030".

Lotte Keukelaar es una delantera de 19 años / Real Madrid

El director deportivo del Ajax Alex Kroes ha explicado que el fichaje se ha cerrado "por una cifra récord en el fútbol femenino neerlandés". Ni el Real Madrid ni el Ajax han hecho oficial la cifra del traspaso de una jugadora que tiene que reforzar a un equipo que ha arrancado la temporada de forma muy irregular.

El Real Madrid ya se encuentra a cincopuntos del Barça tras la disputa de tres jornadas. El nuevo proyecto de Pau Quesada ha arrancado con solo una victoria en tres jornadas ligueras y el nerviosismo ha provocado un movimiento de última hora en el conjunto blanco.

Lotte se mostró satisfecha de recalar en el conjunto blanco / Real Madrid

Lotte Keukelaard , en los medios oficiales del Real Madrid, se ha mostrado feliz por este salto en su carrera profesional: ""No era algo con lo que soñara, lo sentía muy lejano. Al principio no podía creerlo. Ha sido un gran paso y estoy muy contenta. Es un club tan grande". Un club que todavía no ha podido ni acercarse al Barça ni competirle de tú a tú en el campeonato liguero ni en ningún otro torneo.

El gran reto de Keukelaard y del resto de jugadoras blancas es plantarle cara al Barça y lograr crecer en la Champions. Las rivales en la primera fase de la Champions serán el Wolfsburgo, Roma y París en casa y Arsenal, PSG y Twente a domicilio.