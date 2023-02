Último entrenamiento del Madrid antes de viajar a Mallorca

Benzema y Militao son baja para el partido de mañana en Son Moix a las 14:00 horas El que sí estará ante el Mallorca es Alaba que regresará a la convocatoria tras superar su lesión

El Real Madrid se ejercita en Valdebebas antes de viajar a Mallorca. Sobre el césped no han estado Benzema ni Militao. Ambos jugadores se retiraron lesionados del terreno de juego en el duelo del pasado jueves ante el Valencia, y no estarán en Son Moix. El francés y el brasileño no tienen nada grave y viajarán al Mundial de Clubes. Tras las pruebas que se han realizado en la mañana del sábado, se ha conocido que el delantero tiene una sobrecarga muscular, mientras que el central sufre una ligerísima lesión muscular.

El que sí ha entrenado con normalidad es Alaba. Tras varias semanas en el dique seco volverá a una convocatoria, de este modo, Ancelotti recupera a una pieza clave para la defensa del Real Madrid.

Los que siguen sin pisar el césped son: Lucas Vázquez y Mendy que siguen con su proceso de recuperación.