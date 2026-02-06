Ultimátum de Mbappé al PSG: agente judicial y riesgo de embargo en 8 días

La guerra entre Kylian Mbappé y el Paris Saint-Germain entra en una nueva fase. El delantero francés ha enviado un agente judicial (huissier de justice) a la sede del club parisino para reclamar el pago inmediato de 5,9 millones de euros que el PSG todavía no le ha abonado tras la sentencia dictada por la justicia laboral francesa.

Según informa L’Équipe, el PSG dispone ahora de un plazo de ocho días para saldar esa cantidad pendiente. De no hacerlo, el entorno legal del jugador podrá solicitar el embargo directo de las cuentas o activos del club, un escenario que elevaría al máximo la tensión entre ambas partes.

A finales de diciembre, el Consejo de Prud’hommes de París dio la razón a Mbappé y condenó al PSG a pagarle 60,9 millones de euros por salarios, primas e indemnizaciones correspondientes a los últimos meses de su contrato. El club ya ha abonado 55 millones, pero sigue sin pagar los 5,9 millones restantes, correspondientes principalmente a vacaciones pagadas e intereses.

Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, en la celebración de la Champions / CHRISTOPHER NEUNDORF

La visita del agente judicial supone un paso formal y decisivo en el proceso, ya que no se trata de una advertencia simbólica, sino de un requerimiento legal previo a la ejecución forzosa de la sentencia. Es decir, el último aviso antes del embargo.

El PSG todavía puede recurrir la decisión —tiene de plazo hasta el 19 de febrero—, aunque en un comunicado previo aseguró su voluntad de “mirar hacia el futuro”. Sin embargo, los hechos indican que el conflicto con su exestrella sigue muy lejos de cerrarse.

"Como siempre hemos dicho, el Paris Saint-Germain cumplirá la sentencia del tribunal laboral. El Club siempre ha actuado de buena fe e integridad, y seguirá haciéndolo. El Paris Saint-Germain ha pagado íntegramente todos los salarios y primas adeudados a Kylian Mbappé", explicaron desde el club al ser contactados por L'Equipe.

Fayza Lamari, junto a Kylian Mbappé en el día de su presentación / SPORT.es

"Se están llevando a cabo conversaciones con los representantes del jugador sobre las condiciones de pago de las sumas restantes", añaden, aunque el propio medio advierte que su información es la contraria.

Además, el tribunal había ordenado al club publicar íntegramente el fallo judicial en su página web durante un mes, algo que todavía no se ha producido, lo que refuerza la posición del futbolista en este pulso legal.

Mbappé, ya jugador del Real Madrid, mantiene así la presión máxima sobre su antiguo club en un litigio que amenaza con convertirse en uno de los episodios judiciales más incómodos de la historia reciente del PSG.