Ultimatum de Florentino Pérez a Vinicius por la renovación

El Real Madrid no quiere que la renovación de contrato de Vinicius Jr se convierta en un culebrón dilatado y de final incierto, que en el peor de los casos para la entidad blanca acabaría con la salida del brasileño el 30 de junio de 2027 con la carta de libertad bajo el brazo. En Concha Espina quieren saber a qué atenerse y de ahí que la entidad merengue se haya fijado una estrategia para obligar al internacional brasileño a pronunciarse de una vez por todas sobre su futuro cuando finalice su participación el Mundial 2026.

Florentino Pérez ha sido el gran defensor de Vinicius Jr desde su llegada a la entidad en 2018 siendo un juvenil de apenas 18 años procedente del Flamengo. El Real Madrid invirtió 45 millones de euros en su fichaje y el dirigente blanco siempre lo respaldó; cuando no acertaba con la portería rival en sus primeros años o cuando con sus aspavientos y provocaciones generaba el rechazo de las aficiones rivales. También le ayudó cuando en diferentes ocasiones algunos energúmenos le lanzaron insultos racistas y, en el colmo de su devoción por Vini, hizo bajar del avión a toda la delegación merengue que iba a viajar a París porque se enteró que su futbolista no era el ganador del Balón de Oro.

Después de tantos gestos de apoyo, ahora Florentino Pérez se siente decepcionado con la actitud de Vinicius Jr quien ha dilatado las negociaciones de su renovación una y otra vez, haciendo declaraciones públicas de madridismo pero que en en las mesas de negociaciones se ha enrocado. Durante la campaña electoral, Florentino negó que el problema fuera económico y una y otra parte adelantaron que el acuerdo llegaría tarde o temprano.

Sin embargo, desde el entorno madridista se ha filtrado con insistencia los celos del brasileño respecto a Kylian Mbappé, dentro y fuera del campo. El internacional brasileño estaría pidiendo igualar el sueldo del francés, quien cobra una suculenta prima de fichaje al haber fichado con la carta de libertad, una cifra que en principio no habría querido aceptar el Madrid.

Son estas circunstancias las que, según asegura AS, han llevado a que la entidad blanca vaya a poner una fecha de caducidad a su oferta de renovación. En una semana, Vinicius entrará en su último año de contrato y en seis meses podrá negociar con cualquier club. Una situación que dejaría al Madrid en una posición de debilidad que Florentino no piensa aceptar.

La llegada de José Mourinho implica arrancar un nuevo proyecto en el que se está poniendo toda la carne en el asador. La intención es seguir apostando por Vinicius, que tiene el respaldo del Santiago Bernabéu por delante de un Kylian Mbappé al que se ha cuestionado en ocasiones. Pero el técnico y el presidente merengues quieren un paso adelante del brasileño en cuanto finalice su participación en el Mundial: la oferta de renovación tiene fecha de caducidad y en el caso de que no haya una respuesta negativa el Real Madrid empezará a planificar el futuro sin él. La pelota está en el tejado de Vini.