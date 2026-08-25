La última solución para Camavinga y el mercado del Real Madrid

Eduardo Camavinga es el hombre del que depende el final del mercado del Real Madrid. Como en 2021, cuando en el último día del mercado estival, el conjunto blanco se hizo con los servicios del por aquel entonces futbolista del Rennes. En aquel momento fue un golpe sobre la mesa que nadie se esperaba, aunque los highlights de Camavinga llevaban años paseando por las secretarías técnicas de media Europa. Cinco años después, el francés tiene abierta otra puerta, la de salida de Valdebebas.

Estancado en los últimos años

La primera temporada de Camavinga sirvió para descubrir a un jugador de largo recorrido. Llegó a ser una solución polivalente para Ancelotti, que lo probó con éxito en el lateral izquierdo. Sin embargo, aquella temporada terminó por ser una trampa. Perdió la batalla del pivote, donde ha terminado por asentarse su compatriota Tchouaméni, que pudo tener una historia parecida. Sin embargo, él sí supo luchar por su posición, siendo, pese a los fracasos de las pasadas temporadas, en una de las piezas más regulares.

Carlo Ancelotti y Camavinga, durante un partido con el Real Madrid. / ANDY RAIN / EFE

En la temporada 2024/2025, tras la retirada repentina de Kroos, se abrió una ventana de oportunidad en el centro del campo. Sin embargo, se lesionó en la rodilla izquierda justo en el primer partido oficial, la Supercopa de Europa. A partir de ahí sufrió problemas musculares que mermaron mucho su participación. La pasada campaña fue peor. Volvió a repetir problemas físicos y la polémica expulsión frente al Bayern, aunque muy discutida por el Madrid, terminó asociándose a la eliminación europea.

En ese momento de debilidad, el propio Camavinga, con contrato hasta 2029, llegó a plantear ponerse en el mercado. Quedarse fuera del Mundial fue el golpe definitivo. Sin embargo, Mourinho quiso darle la alternativa en pretemporada, consciente del rompecabezas por resolver que todavía tiene en el centro del campo. Sin embargo, el francés no consiguió el rendimiento esperado. A la par, desde su entorno negaron cualquier opción de salida, aunque el Madrid ha permanecido abierto a escuchar ofertas todo el verano.

Abriría la puerta a un último refuerzo

El problema que se ha encontrado el Real Madrid son sus excesivas pretensiones económicas. Se habían fijado un precio de salida de 80 millones, teniendo en cuenta la inflación del mercado, a la que han contribuido, por ejemplo, con el fichaje de Diomande. Sin embargo, el mercado les ha devuelto la cruda realidad de un Camavinga que ha perdido cartel internacional en las últimas temporadas. Incluso en la Premier, donde el dinero no es un problema, de ahí que hayan querido buscarle un comprador en la competición inglesa.

Zubimendi, con el trofeo de campeón del mundo / Twitter

The Guardian informaba este verano de que el Manchester United lo tenía en su cartera, un interés que ratificó Fabrizio Romano. El Chelsea de Xabi Alonso aparece en la última semana de mercado como un refugio para Camavinga que permita desbloquear la llegada de un mediocentro. El central zurdo era una operación dependiente de otra salida, la de Asencio, bloqueada por su lesión, que incluso puede llevarle a pasar por quirófano. Por el momento, Mourinho le tiene en su lista de centrocampistas (salió en el minuto 80 contra el Espanyol por Bernardo SIlva) y a eso se aferra el jugador para mostrar su negativa a salir.

En Inglaterra, también relacionado con este movimiento de placas, niegan que Zubimendi vaya a salir del Arsenal, a pesar del interés que existe en Madrid de realacionarlo con un equipo que pudo ficharle el verano pasado. Tras la efervescencia de llegadas, el frustrado fichaje de Rodri hizo que públicamente el equipo cerrase la ventana. Pero si hay un club capaz de cerrar operaciones a última hora, ese es el Real Madrid. Y el que mejor lo sabe es el propio Camavinga.