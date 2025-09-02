La última de Real Madrid TV: 30 minutos de vídeo atacando al arbitraje y al Barça

Nueva temporada, viejas costumbres en Real Madrid TV. El canal oficial del conjunto blanco no ha cesado en su lucha contra el arbitraje a pesar de la renovación que ha habido en el CTA. En el informativo del mediodía del lunes, llegó un nuevo 'ataque' hacia los colegiados.

Hablamos de casi 30 minutos en los que se muestran varios vídeos sobre lo sucedido este fin de semana. Se incluyen los goles anulados en el encuentro de los blancos ante el Mallorca, se repasa el historial del árbitro y todos sus supuestos errores contra el Real Madrid, se analiza el "error inconcebible" de González Fuertes al no anular el tanto del Atlético ante el Alavés y se habla largo y tendido del penalti a Lamine Yamal en Vallecas.

"Era el minuto 38 de partido. Busquets Ferrer pita un inexistente penalti sobre Lamine Yamal. Ahí es cuando llega uno de los escándalos más graves de los últimos años: el VAR no funciona en Vallecas. La jugada no se puede revisar y prevalece la decisión errónea del colegiado. El futbolista del Rayo le gana la posición a Lamine y no hay penalti. Es increíble que en un partido de Primera División el VAR deje de funcionar. Otra situación que vuelve a desprestigiar al fútbol español", explican sobre la acción del partido del Barça.

Pero Real Madrid TV no se queda allí, también hace insinuaciones de las relaciones del CEO de Mediapro con el Barça, recuerda lo sucedido en el partido entre los culés y el Mallorca, con la imagen del aficionado bermellón llorando en la grada y termina repasando el saldo arbitral de los dos equipos con los nuevos responsables del CTA, haciendo mención además a la presencia del presidente del estamento arbitral en el palco de Vallecas.

Los ataques por parte del canal del conjunto madridista a los árbitros son constantes y nada parecer haber cambiado con la llegada de la nueva temporada. La postura del Madrid sigue siendo la misma, ya que consideran que los cambios que se han realizado hasta ahora simplemente son una reforma incompleta. El conflicto parece lejos de terminar ahora mismo.