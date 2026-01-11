Última hora Mbappé: apunta al banquillo ante el Barça

Salvo sorpresa mayúscula de última hora, Kylian Mbappé empezará la final de la Supercopa de España ante el Barça en el banquillo. Así lo apuntan varios medios franceses (L'Equipe y RMC Sport), que coinciden en su información al señalar que el Real Madrid no quiere correr riesgos y el delantero solo disputará la parte final del encuentro.

Tras perderse la semifinal ante el Atlético de Madrid por lesión, el '10' del conjunto blanco viajó a Jeddah para incorporarse a la convocatoria junto al resto de sus compañeros. En la tarde del sábado se ejercitó junto al resto de sus compañeros sin aparentes problemas ni vendaje alguno en su rodilla.

Mbappé, junto a Vinicius / SPORT.es

A pesar de todo, Xabi Alonso ya dejó claro en rueda de prensa que no se tomarían riesgos con el futbolista. “La decisión la tomaremos con el jugador, los médicos y el cuerpo técnico, y la asumiremos. Pero no somos kamikazes, la tomaremos con un riesgo controlado”, explicó ante los medios.

El técnico será consecuente con sus declaraciones y dejará a Mbappé en el banquillo este domingo, aunque contará con él si lo necesita en la segunda parte. El francés no jugará al 100% en los minutos que dispute, pero Xabi es consciente de la amenaza que supone el futbolista con su sola presencia, incluso si son apenas 30 o 40 minutos.

Gonzalo celebra su tercer gol en el partido de LaLiga contra el Betis / EFE

Gonzalo García está llamado a ocupar el rol de delantero centro en la final. El canterano del equipo blanco ya exhibió su poderío en el partido de Liga ante el Betis, con un hat trick que maravilló a su afición. Ante el Atlético, su trabajo se basó más en generar espacios para sus compañeros.

Puede que la amenaza ofensiva del Madrid se reduzca considerablemente sin Mbappé, pero también es una evidencia que otras facetas como el trabajo defensivo de los atacantes mejora con la presencia de Gonzalo en el césped.

En cualquier caso, el delantero estará bien acompañado de dos futbolistas que tendrán que llevar más peso en el ataque, como son Vinicius y Rodrygo. Los dos brasileños están en momentos de forma muy diferentes, pero Xabi confía en ellos y en Jude Bellingham para desequilibrar la balanza ante un Barça que, a priori, es favorito en el partido.