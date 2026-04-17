La última baza del Real Madrid en Europa

Los de Álvaro López juegan hoy la semifinal de la Youth League contra el PSG a las 18:45h. La eliminatoria es a partido único en el Stade de la Tuilére de Lausane (Suiza) y será retransmitido tanto por M+ Liga de Campeones como por Real Madrid TV.

Joan Martínez, un central capital para este Juvenil A / Real Madrid

El juvenil A llega en un estado inmejorable. 16 victorias en sus últimos 17 partidos entre todas las competiciones es el historial con el que afronta esta final four. Un equipo que durante todo el año ha logrado reflejar en el campo la gran generación (2007) que son y no han bajado ni un mínimo el pie del acelerador. Más bien, todo lo contrario. Una vez ya campeones de liga quieren dejar su legado por todo lo alto llevando a Valdebebas el trofeo más preciado por cualquier juvenil por su enorme magnitud, la Youth League. Lo hace con nombres como Daniel Yáñez, Carlos Díez o Alexis Ciria como jugadores más destacados de esta edición.

Para conocer la última vez que el club blanco se coló entre los 4 mejores de esta competición, debemos retroceder al año 2020, donde finalmente terminaría levantando su primer título europeo en la máxima competición juvenil. Aquella, fue otra fantástica generación compuesta por nombres que destacan hoy en día; Antonio Blanco, Sergio Arribas, Miguel Gutiérrez o el mismo Raúl en los banquillos hicieron posible que hoy, este Juvenil A de Álvaro López pueda soñar con llevar el segundo trofeo a Madrid y poner el nombre de La Fábrica en lo más alto del fútbol formativo.

EN FRENTE UN GRAN PSG

Hasta llegar aquí, el equipo tuvo que derribar fuertes canteras del panorama europeo. Eliminó al Olympique de Marsella en dieciseisavos (5-2), superó al Chelsea en octavos (1-0) y venció al Sporting de Portugal en cuartos (2-1). El conjunto francés, por su parte, finalizó la primera fase en 13ª posición, con un balance de tres victorias, dos empates y una derrota. Para alcanzar las semifinales superó al Dinamo Minsk (4-0), al HJK (6-1) y al Villarreal (0-1) en las rondas eliminatorias.

LA LISTA DE CONVOCADOS PARA LA FINAL FOUR

En caso de clasificarse para la final, que se disputará el lunes 20 en el mismo escenario, el filial blanco se enfrentaría al vencedor de la otra semifinal entre el Brujas y el Benfica.