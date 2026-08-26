La UEFA 'veta' el Liverpool - Madrid en el sorteo de fase de grupos de la Chamions

El sorteo de la fase de grupos de la UEFA Champions League se celebrará el jueves a las 18:00 h. Los equipos sabrán en ese momento su ruta para clasificarse para la siguiente ronda en los ocho primeros encuentros de la competición (cuatro en casa y cuatro fuera). Pero hay tanto Real Madrid como Liverpool ya saben al 100% que no se podrá dar un Liverpool - Real Madrid en la primera fase.

Esto se debe a la nueva norma que ha añadido la UEFA para la fase de grupos. El máximo organismo del fútbol europeo quiere evitar que se repita el mismo encuentro en tres fases de grupos consecutivas; por eso los partidos que se hayan repetido en dos ocasiones estarán vetados del siguiente sorteo.

Este es el caso del Liverpool - Real Madrid. Los blancos han visitado Anfield en las dos últimas ediciones. En la 2024-25 cayeron por 2-0 y el pasado curso volvieron a perder 1-0 en un muy mal partido de los de Xabi Alonso. Esta temporada, el Madrid se asegura de que no se repita este duelo que tanto se les ha atragantado en las últimas Champions League.

Huijsen, ante el Liverpool / Agencias

Eso sí, la norma tiene un matiz. No se podrá ver un Liverpool - Real Madrid en Anfield, pero sí en el Bernabéu. Ya que la UEFA no quiere repetir el mismo duelo en el mismo escenario, por tanto, al haber sido los dos anteriores en Inglaterra, este encuentro sí que se podría jugar en Chamartín. Por tanto, el Madrid sabe que de visitante no visitará al conjunto de Iraola, pero que se lo podría encontrar igualmente en casa.

Además, esta norma solo aplica a los partidos de fase de grupos; por tanto, a pesar de que Madrid y City se hayan encontrado en prácticamente todas las últimas 8 Champions, al ser en fase eliminatoria no cambia nada. Si sus caminos se cruzan, se deberán enfrentar.

En el caso del FC Barcelona no hay ningún encuentro 'vetado', ya que los culés no han repetido rival en las últimas dos ediciones. Aunque si el Barça jugase contra el PSG en casa este año, por ejemplo, se aseguraría de que en la 2027-28 no se podría repetir el encuentro ya que se vieron las caras el curso pasado en Montjuïc.

Esta es la gran nueva norma que ha añadido la UEFA en los sorteos, un nuevo condicionante para el sorteo de este jueves que tiene como gran partido 'vetado' este Liverpool - Real Madrid.