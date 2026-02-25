¿Por qué la UEFA ha suspendido a Prestianni? El artículo que le impide jugar contra el Real Madrid

La polémica está servida en la eliminatoria entre Real Madrid y Benfica. El conjunto dirigido por José Mourinho se desplaza al Santiago Bernabéu para afrontar un partido decisivo en su futuro más inmediato en la Champions League, y lo hará sin dos efectivos fundamentales.

El primero de ellos es el propio José Mourinho, que observará el encuentro desde el palco al ser expulsado en el partido de ida. El segundo es Prestianni, jugador al que la UEFA ha decidido suspender provisionalmente tras el presunto incidente racista con Vinicius Jr.

"El Comité de Control, Órgano de Control, Ética y Disciplina (CEDB) de la UEFA ha decidido hoy suspender provisionalmente al Sr. Gianluca Prestianni para el próximo partido de la competición de clubes de la UEFA para el que, de otro modo, sería elegible, por la presunta infracción del artículo 14 del Reglamento Disciplinario (DR) de la UEFA en relación con un comportamiento discriminatorio. Esto se entiende sin perjuicio de cualquier resolución que los órganos disciplinarios de la UEFA puedan dictar posteriormente tras la conclusión de la investigación en curso y su respectiva presentación a los órganos disciplinarios de la UEFA", reza el comunicado emitido por el organismo del fútbol europeo.

Tangana por la polémica entre Vinicius y Prestianni / JOSE SENA GOULAO / EFE

La sanción de la UEFA a Prestianni responde al artículo 14 del código disciplinario del organismo europeo, que reza lo siguiente: “Cualquier entidad o persona, sujeta al reglamento, que insulte la dignidad humana de un individuo o grupo de individuos por cualquier motivo, incluyendo el color de piel, la raza, la religión, el origen, el género o la orientación sexual, estará sujeta a una suspensión de al menos diez partidos o por un período de tiempo determinado, o a cualquier otra sanción apropiada”.

Al tratarse de insultos que atentan directamente contra la dignidad humana, en el mejor de los casos Gianluca Prestianni se expone a recibir una suspensión de mínimo 10 partidos en cualquier competición europea, lo que podría dejarle sin salir a escena hasta dentro de dos temporadas.

En caso de considerarlo oportuno, la UEFA podría incluso aplicar sanciones al equipo en el que milita el infractor, tales como partidos a puerta cerrada (si los insultos los emiten los aficionados), la pérdida del partido o, en el caso más extremo, la descalificación del equipo de la competición.

Prestianni y el momento de la polémica con Vinicius Jr / X

La sanción de la UEFA a Prestianni no ha estado exenta de polémica, ya que el futbolista se tapó la boca en el momento de dirigirse a Vinicius Jr. y, por lo tanto, no hay forma de demostrar con imágenes lo que dijo. Sin embargo, el organismo continental ha entendido que existen indicios suficientes para considerar que vulneró el artículo 14 y, por lo tanto, ha decidido actuar.

Noticias relacionadas

Para aplicar la medida cautelar, la UEFA se acoge al término jurídico 'prima facie' para determinar que existen indicios razonables para considerar que Prestianni cometió una infracción grave contra la dignidad humana y, por lo tanto, vulneró el artículo 14.