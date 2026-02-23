¡La UEFA suspende a Prestianni por el caso Vinicius!

Se veía venir. La UEFA decidió curarse en salud y ha sancionado de forma preventiva al jugador argentino Prestianni por "comportamiento discriminatorio" a la espera de una sanción definitiva que se produciría en las próximas semanas. El máximo organismo europeo ha optado por dejar fuera del partido de vuelta al futbolista del Benfica para evitar incidentes dentro del terreno de juego, ya que la tensión es muy alta. Los jugadores del Madrid tenían claro que no iban a saludar al argentino y sobre el césped se podría haber vivido alguna tangana.

La UEFA anunció la suspensión de Prestianni en un comunicado. "Tras el nombramiento de un Inspector de Ética y Disciplina de la UEFA (EDI) para investigar las acusaciones de comportamiento discriminatorio durante el partido de la Liga de Campeones 2025/2026 de la UEFA entre el SL Benfica y el Real Madrid CF el 17 de febrero de 2026, y a petición del EDI con un informe provisional, el Organismo de Control, Ética y Disciplinario de la UEFA (CEDB) decidió hoy suspender provisionalmente al Sr. Gianluca Prestianni para el próximo (1) partido de competición de clubes de la UEFA para el que de otro modo sería elegible por la violación prima facie del Artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA (DR) relacionado con un comportamiento discriminatorio".

La UEFA está analizando el caso y añade que "Esto se entiende sin perjuicio de cualquier decisión que los órganos disciplinarios de la UEFA puedan tomar posteriormente tras la conclusión de la investigación en curso y su respectiva presentación a los órganos disciplinarios de la UEFA".

En el Benfica hay muchísimo malestar por la noticia ya que Prestianni iba a viajar con el equipo para el encuentro de vuelta de este miércoles en Madrid.