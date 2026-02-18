Comunicado oficial de la UEFA tras la polémica racista con Vinicius en el Benfica - Real Madrid

La UEFA ha emitido un comunicado oficial este miércoles en relación con el grave incidente ocurrido durante el partido de ida de los playoffs de la UEFA Champions League entre Benfica y Real Madrid, disputado el martes 17 de febrero de 2026 en el Estadio da Luz.

El partido, que terminó con victoria por 1-0 para el Real Madrid gracias a un gol de Vinícius Jr., estuvo marcado por una polémica detención del juego de casi diez minutos después de que el delantero brasileño denunciara ante el árbitro un presunto insulto racista que habría recibido por parte del jugador del Benfica, Gianluca Prestianni. El colegiado François Letexier activó el protocolo antirracismo de la UEFA tras la denuncia de Vinícius, cruzando los brazos por encima de la cabeza y paralizando el encuentro conforme a las reglas establecidas contra estos episodios.

COMUNICADO DE LA UEFA

En su pronunciamiento, la UEFA ha anunciado que:

Está revisando los informes oficiales del partido y todos los detalles relacionados con la denuncia presentada durante el encuentro.

y todos los detalles relacionados con la denuncia presentada durante el encuentro. Abrirá procedimientos disciplinarios si, tras el análisis de las pruebas, se considera que ha habido conducta racista por parte de algún participante.

si, tras el análisis de las pruebas, se considera que ha habido conducta racista por parte de algún participante. Cualquier sanción o medida disciplinaria que se derive del caso será anunciada públicamente en el sitio disciplinario oficial de la UEFA, de acuerdo con sus reglamentos internos.

CONTEXTO DEL INCIDENTE

El episodio se produjo en el minuto posterior al gol de Vinícius Jr., cuando éste fue a celebrar el brutal golazo frente a la grada visitante. Poco después, según la versión del jugador brasileño y varios compañeros situados alrededor de él en el momento como Mbappé o Camavinga, el futbolista argentino tapó su boca con la camiseta y pronunció un comentario racista hacia Vinícius —interpretado por el brasileño y algunos compañeros como la palabra “mono”—, lo que motivó la denuncia directa al árbitro y la activación del protocolo antirracismo. "Le ha llamado mono 5 veces, yo lo escuché", fueron las palabras del astro galo en defensa de su compañero.

El propio Vinícius, tras el partido, en sus redes sociales calificó el incidente como “una muestra de cobardía de los racistas” y criticó que el protocolo aplicado fue “mal ejecutado” y “no sirvió de nada”. Por su parte, Prestianni ha negado rotundamente haber proferido insultos racistas, calificando la situación como un malentendido y afirmando que nunca ha sido racista con nadie.

¿Qué pasó entre Vinicius y Prestianni en la polémica por racismo en el Benfica-Real Madrid? / Perform

POSIBLES SANCIONES

Según el Reglamento Disciplinario UEFA (Art. 14 – Racismo y otras conductas discriminatorias) estas son las sanciones a las que se expondría el club lisboeta: multas económicas de 20.000 euros en adelante, cierre parcial del estadio, partidos a puerta cerrada, derrota por incomparecencia 3-0 (aunque se aplica en situaciones extremas) o descalificación de la competición. Si se demuestra que el acto fue cometido por un futbolista (como en el caso), el reglamento establece: suspensión mínima de 10 partidos o por un período específico,multa económica y posibles sanciones adicionales si hay agravantes.

El suceso ha generado fuertes declaraciones por parte de jugadores y clubes: jugadores del Real Madrid y de otras ligas han expresado su rechazo total al racismo, exigiendo medidas contundentes por parte de las autoridades del fútbol. Por su parte, la dirección del Benfica y su entrenador, aunque han defendido que el club no es racista, han generado debate por sus comentarios posteriores al incidente. Veremos en qué gravedad queda el asunto si alguna imagen demuestra con claridad lo ocurrido y cuál es la dictaminación final por parte de la UEFA.