La UEFA, en alerta por el reencuentro entre Prestianni y Vinicius

Ha pasado casi una semana, pero el incidente entre Vinicius y Prestianni en el Estadio Da Luz sigue protagonizando tertulias. La tensión no se ha reducido ni un ápice. Muchas son las voces que exigen responsabilidades, mientras que tanto el jugador argentino como el Benfica se mantienen firmes en su versión de los hechos.

La expectación por el encuentro de vuelta, que tendrá lugar este miércoles en el Santiago Bernabéu, no deja de crecer. Mientras tanto, el mundo del fútbol está pendiente de la decisión que tome UEFA. El organismo europeo está investigando lo sucedido y parecía que tardaría en pronunciarse al respecto para poder analizar bien todas las imágenes. Sin embargo, según informó la Cadena SER, hay mucha preocupación por el reencuentro entre los dos futbolistas en el Bernabéu.

"Les preocupa muchísimo la imagen mundial de que Prestianni y Vinicius se nieguen el saludo en el pasamanos del partido. Creen que no es una imagen edificante y Benfica y Real Madrid no descartan que antes del partido tengamos una respuesta de UEFA al informe que está realizando", explicó Antón Meana.

"El Madrid no da información al respecto más allá de que han enviado toda la documentación pertinente, pero desde Portugal sí confirman que el jugador argentino ya ha declarado ante UEFA y ha dado su versión al Comité de Ética y Disciplina", añadió el periodista.

A pesar de todo, la misma fuente apunta que sería "un milagro que le sancionen tan rápido y me parecería impropio". La decisión que tome UEFA puede suponer un antes y un después respecto a este tipo de incidentes. Se ha hablado incluso de la posibilidad de imponer sanciones en un futuro a los jugadores que se tapen la boca con la camiseta para decirle algo al rival, aunque la cosa no es tan sencilla.

Real Madrid y Benfica se enfrentarán el próximo miércoles en el Santiago Bernabéu, en un partido en el que los blancos defenderán la renta conseguida en el partido de ida (1-0). Los de José Mourinho tendrán que afrontar los 90 minutos sin el portugués en el banquillo, ya que fue expulsado y cumplirá sanción.

A pesar de todo, la ilusión por lograr la gesta ante los blancos sigue presente. El Madrid es el gran favorito para llevarse el partido y pasar a los octavos de final, donde se enfrentaría ante el Sporting de Portugal o ante el Manchester City.