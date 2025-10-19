Uche, el 'Balón de Oro' que echa de menos Getafe: "Nos llamaron locos, hoy todos nos dan la razón"

Christantus Uche (Owerri, Nigeria, 2003) es el ejemplo perfecto de cómo el fútbol es un deporte globalizado y efervescente. El jugador que hoy tiene un valor de mercado de 15 millones, después de ser cedido con opción de compra obligatoria (más de 20 millones) al Crystal Palace era hace menos de tres años una apuesta de futuro del Moralo. Un equipo de la Tercera extremeña que rompió esquemas con la llegada de Horacio López, su actual presidente, buscando la internacionalización. Apenas un mes y medio de su separación con el Getafe, jugador y club se echan de menos.

La estrategia internacional de un equipo de Tercera División

Este domingo, Uche sería una de las grandes amenazas de Bordalás para someter al Real Madrid de Xabi Alonso. Pese a su negativa a desprenderse del jugador, el alicantino se resignó a ver cómo una de sus grandes creaciones como entrenador, salía este pasado mercado de verano. La venta permitió, a última hora, la inscripción de seis jugadores. Es decir, aseguró la operatividad del club azulón, pero también de las anteriores entidades en las que militó el nigeriano, que recibirán una parte de los más de 20 millones, cifra no oficial en la que se tasó la cesión con opción de compra obligatoria.

Christantus Uche, en el anuncio de su fichaje por el Moralo. / MORALO CP

Uche es un 'Balón de Oro' que insuflará capital al Getafe (Primera), al Ceuta (Segunda) y al Moralo (Tercera). Todo ello en menos de tres años. "Es un dinero que a nosotros nos permitirá estar en las dos próximas temporadas más tranquilos. Podremos cuadrar las cuentas y salvar los presupuestos. El actual, para esta campaña, es de 350.000 euros, en el cual se incluye el filial, que es una categoría por debajo. El equipo para el que vino Uche y por donde pasan todos los jugadores africanos que han tenido su primera oportunidad europea en el Moralo B", relata a SPORT Horacio López, presidente del equipo extremeño.

El Moralo ha visto cómo en los últimos años tres jugadores que han estado en sus filas debutaron en el fútbol profesional: Uche, con el Getafe; Dominique, con el Granada; y Sixtus, con el Eldense, estos dos últimos en Segunda

El caso de Uche es el de mayor éxito en una estrategia que empezó hace ocho años, con el cambio de mando al frente de un club que, como todos los de su categoría, son deficitarios, según admite el máximo mandatario del Moralo. Una entidad modesta, pero que ha visto cómo tres exjugadores han debutado en el fútbol profesional. El último ha sido Dominique, del Granada, en Segunda, que se suma al propio Uche y Sixtus, quien participó en la categoría de plata con el Eldense, quien acaba de traspasarlo al KV Kortrijk belga. "Siempre he sido una persona inquieta. Me muevo mucho. Viajo por el continente africano siempre que puedo. Con los jugadores nacionales para nosotros es mucho más difícil competir", explica López.

Uche, el "chico tímido" que la rompió en el Getafe

No son incorporaciones fáciles. El salto, pese a ser para un equipo de Tercera, es grande en términos personales. Por eso, desde el Moralo se han preocupado por hacer de trampolín "para que los jugadores y sus representantes se sientan como en casa". Este modelo de importación de jugadores extranjeros tuvo una adaptación compleja: "Se nos criticó en un primer momento. Nos llamaron locos, pero el tiempo nos ha dado la razón. A través de estos recursos atípicos es el único modo que tenemos los equipos de esta categoría para generar ingresos. Si no te reinventas, estás muerto".

Christantus Uche, en su etapa como jugador de la AD Ceuta. / AD CEUTA

Aunque para reinvención la del propio Christantus Uche, quien empezó jugando de mediocentro en el Moralo B. También ha ejercido de interior o hasta de central, hasta que José Juan Romero, artífice del regreso del AD Ceuta a Segunda 45 años después, le fue adelantando progresivamente. Bordalás completó su conversión a delantero, "donde se ha consagrado, aunque es un jugador que puede jugar perfectamente en cualquier posición del centro del campo hacia arriba". Horacio López le recuerda como un "chico tímido que se integró muy bien en el pueblo e hizo un grupo de amigos de aquí, chicos de Navalmoral de la Mata".

Se nos criticó en un primer momento por la estrategia de fichar jugadores internacionales para el Moralo. Nos llamaron locos, pero el tiempo nos ha dado la razón. A través de estos recursos atípicos es el único modo que tenemos los equipos de esta categoría para generar ingresos. Si no te reinventas, estás muerto Horacio López — Presidente del Moralo CP

Uche no ha perdido la relación con el Moralo y la gente de la primera localidad que le acogió. Mantiene relación directa con el presidente del club que le permitió debutar en Europa, quien sigue trabajando con el representante del futbolista, Peter Ejiasi, protagonista en este mercado estival debido a la compleja operación de Uche. También es el responsable de los derechos de, por ejemplo, Issahaku Fatawu, extremo ghanés del Leicester. "Conozco a muchos representantes dentro de este mundo y hay no pocos que dejan a los jugadores totalmente abonados. Peter es lo contrario: muy cercano y siempre pendiente de ellos. A mí me llama todos los días cuatro o cinco veces preocupándose por los chicos que tiene en Navalmoral, a donde viaja cada poco. Es el número uno en este tipo de jugadores", relata el presidente del Moralo.

El anuncio de Christantus Uche como nuevo jugador del Crystal Palace. / CRYSTAL PALACE

Cómo Uche puede 'arreglar' las temporadas de sus exequipos

El paso de Uche por el club extremeño fue corto, pero intenso. "El año pasado ya hicimos una asamblea, en la que informamos de que cobramos un dinero del Getafe (en virtud de un porcentaje) por el traspaso que se hizo desde el Ceuta (estimado en 500.000 euros). Tenemos que darle las gracias a Luhay Hamid, presidente del club ceutí, y a su entrenador, Romero, por confiar en Uche. Sin ellos no había sido posible llevar al fútbol profesional a Christantus. La relación entre ambos clubes, que tenemos firmado un convenio de colaboración, ha sido clave", desvela el presidente, pero también responsable de la dirección deportiva del Moralo, "porque aquí no da para pagar varios sueldos".

Horacio López nunca estuvo relacionado con el mundo del fútbol. Este empresario hostelero decidió, hace poco más de una década, convertir su pasión en un oficio al que le dedica una cantidad ingente de horas. "Estoy enamorado de mi trabajo y me entrego al 100%", dice un socio durante muchos del Atlético, uno de tantos clubes que, ahora, para su cantera, tiene en el punto de mira a jugadores como Uche, la máxima expresión de una estrategia internacional atípica en el fútbol modesto. En el Moralo, como el resto de los equipos en los que ha estado Uche, le echan de menos. Y él a ellos. En lo que lleva de aventura en el Palace, solo ha tenido minutos residuales, aunque los que le conocen confían en él más que el propio jugador: "Todo lo que le pase se lo tiene bien ganado y merecido".