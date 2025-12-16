Champions League Femenina
Twente - Real Madrid: horario y dónde ver la Champions Femenina por TV y en directo
A qué hora juega el Real Madrid contra el Twente y cómo ver la Champions Femenina desde España
El Real Madrid se desplaza hasta el De Grolsch Veste neerlandés para enfrentarse al Twente este miércoles 17 de diciembre en el marco de la sexta y última jornada de la fase liga de la Champions League Femenina. Las de Pau Quesada saldrán decididas a llevarse la victoria para mantener sus opciones de asaltar el top-4 de la clasificación.
La victoria ante el Wolfsburgo en la jornada anterior metió de lleno al Real Madrid en la pelea por el acceso directo a los cuartos de final. Con 10 puntos en su casillero particular, el conjunto blanco no depende de sí mismo para lograr este objetivo, pero tanto Chelsea (3º) como Juventus (4º) afrontan partidos de máxima exigencia, y el más mínimo tropiezo podría traducirse en un 'sorpasso' de última hora.
Con menos motivación afronta el partido un Twente que se sabe ya eliminado. Sin opciones matemáticas de superar al OH Leuven, el único aliciente que le queda a las neerlandesas es despedirse de la máxima competición europea celebrando una victoria frente a su afición.
¿A qué hora es el Twente - Real Madrid de la Champions Femenina?
El partido entre Real Madrid y Twente, correspondiente a la sexta jornada de la fase liga de la Champions League Femenina, se disputará en el De Grolsch Veste este miércoles 17 de diciembre a las 21:00 horas (CET).
¿Dónde ver el Twente - Real Madrid de la Champions Femenina?
El partido entre Real Madrid y Twente de la Champions Femenina se podrá ver por TV y online a través de la plataforma de pago Disney+, que emitirá todos los partidos que componen la máxima competición europea.
