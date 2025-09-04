Turquía tienta a dos defensas del Madrid

Xabi Alonso está contento con la plantilla que tiene, 25 jugadores, aunque le sobre un central, tiene cinco, y un lateral, tres. “No quiero pillarme los dedos. Vamos a esperar, pero tiene pinta de que no habrá movimientos”, decía cauto el tolosarra antes del final del mercado. Un mercado que en Turquía sigue abierto hasta el próximo día 12 y que tienta a un par de jugadores del equipo madridista. Tampoco debe olvidarse de Arabia, que cierra un día antes, el 11.

Mercado abierto

El Besiktas ha cambiado de cuerpo técnico tras la salida de Solskjaer y la llegada de Sergen Yalçın. El nuevo entrenador ha pedido un defensa fuerte y rápido con Asencio como objetivo, pese a tener hasta seis centrales en la plantilla, según el periodista otomano Özgür Sancar en ‘X’. Sin embargo, el central blanco no se plantea abandonar el Madrid tras la oportunidad de pertenecer al primer equipo, su “sueño” desde que llegó a La Fábrica.

Alaba y Rodrygo se abrazan en el gol del brasileño en pretemporada ante el Tirol austríaco. / ANNA SZILAGYI / EFE

El Fenerbahçe, por su parte, busca un central experimentado y con galones y habría puesto el ojo en David Alaba, según ‘Defensa Central’. El Madrid no vería con malos ojos su salida, al ser uno de los jugadores con mejor salario y ante las pocas perspectivas que tiene de jugar, salvo que recupere el nivel que tuvo cuando llegó. “Sé que no estoy en mi mejor nivel, pero trabajaré para volver”, decía el austriaco este verano para zanjar los rumores que le señalaban lejos del Madrid.

Tres centrales

Asencio, por su parte, entró con la pierna izquierda con Xabi Alonso en el pasado Mundial de Clubes, expulsión y penalti. Esto no le impidió dar el salto del Castilla al primer equipo después de una buena temporada con Carlo Ancelotti. El fichaje de Huijsen y la recuperación de Militao reducen las posibilidades de jugar del canario, pero también las de David Alaba. Al técnico le sobraría un central, pero acepta lo que tiene y cuenta con ambos salvo que pidan salir.

A favor de ambos es el gusto del nuevo entrenador de jugar con tres centrales. Eso amplía las opciones de tener oportunidades, aunque en este arranque de temporada ha preferido jugar con el clásico 4-3-3. Sin embargo, cuando ha tocado defender en bloque bajo, el dibujo ha sido flexible para jugar con tres centrales incrustando a Tchouameni entre Militao/Rudiger y Huijsen. La temporada va a ser larga y ambos tendrán sus oportunidades si deciden seguir en el equipo.